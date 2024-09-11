Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиРеалити-телевидение

На улице летней резиденции мисс Тюнинг отдает дань уважения Playboy

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 3 минут

На улице летней резиденции мисс Тюнинг отдает дань уважения Playboy

Сопровождаемая Раулем Рихтером, Ванесса Шмитт решает ступить в "Летнюю виллу звезд". Перед поездкой в очаровательный Бохольт, бывшая "Мисс Тюнинг" делает остановку в "Плейбое". Она убеждена: "Мы живем только один раз".

Вы можете подумать, что в их отношениях больше знаменитости - это он. Рауль Рихтер стал известен благодаря своей роли, Доминика Гундлаха, в "Гuten Zeiten, schlechten Zeiten" с 2007 по 2014 год. Но не забывайте, что Ванесса Шмитт тоже имеет несколько заметных общественных появлений. Она не чужда тому, чтобы быть коронованной "Мисс Тюнинг" в 2017 году, и также получила признание как ведущая "Grip - Das Motormagazin".

Теперь пара переезжает в знаменитую "Летнюю виллу звезд" в прекрасном Бохольте в Мюнстерланде. Девятая серия этого успешного шоу доступна на RTL+ с прошлого вечера, а с недельной задержкой также будет транслироваться на RTL во вторник, 17 сентября, в 20:15. Но прежде чем Шмитт примет участие в "конкурсе звездных пар" с Рихтером в вилле, она сначала посещает более элегантное место: "Плейбой".

Именно там 28-летняя красавица позирует голой на обложке октябрьского номера журнала. Для нее это первый раз во всех отношениях: она никогда не появлялась на обложке журнала, не говоря уже о том, чтобы быть голой. В интервью "Плейбою" она делится своими чувствами об опыте с энтузиазмом: "Фотосессия подняла мою самооценку. Она подтвердила, что женщины могут и должны чувствовать себя свободно в любое время".

Сначала она чувствовала себя некомфортно, открыто выставляя себя напоказ. Проблема была в "шести, семи килограммах", которые она набрала в прошлом году. Иногда она хочет быть "так же спортивной и стройной, как раньше", Шмитт признается. Но даже если у нее не было времени похудеть перед съемкой, в итоге она довольна результатом. "В конце концов, я посмотрела на фотографии и подумала, что они красивые. Не всегда нужно выглядеть как модель с шестиpack", - заключает Шмитт, добавляя: "Женщины должны делать то, что хотят. Мы живем только один раз, и мы не должны позволять другим диктовать наши choices".

Вход Ванессы Шмитт в "Летнюю виллу звезд" - еще одно первое для нее. "Я большая фанатка реалити-шоу", - признается она в интервью "Плейбою". Но она никогда не была в подобном формате. "Когда предложение поступило, я подумала: это круто, наконец-то я тоже могу испытать это live. Это было действительно почетно стать частью этого", - выражает она свой энтузиазм по поводу шоу, которое в прошлом стало причиной распада многих пар. Даже о своем партнере Рауле Рихтере у нее только положительные слова. "Мы знаем друг друга шесть лет, мы понимаем друг друга и знаем, что может обидеть другого", - объясняет она их устойчивость к разделению, которое в прошлом постигло многих "летних вилл" пар. И несмотря на их прошлый скандал с изменой, "это произошло два года назад и было тяжелым ударом", - вспоминает Шмитт. "Мы были разделены некоторое время", - добавляет она. Но после многих дискуссий она решила "дать ему еще один шанс". Шмитт уверена: "У меня не было ничего, что бы я могла потерять". И, скорее всего, это также относится к ее поездкам в "Плейбой" и "Летнюю виллу".

Общественные появления Ванессы Шмитт включают в себя ее роль ведущей "Grip - Das Motormagazin" и победу в качестве "Мисс Тюнинг" в 2017 году. Ее следующее предприятие - шаг в мир телевидения, а именно присоединение к касту 'Летней виллы звезд'.

Перед входом в 'Летнюю виллу звезд' Ванесса Шмитт решает обрести уверенность и появляется на обложке журнала 'Плейбой' впервые, делясь своим опытом с энтузиазмом.

Она воплощает свою волю без ограничений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены
Общество

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру. Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Общество

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Модераторы подкастов защищают Мокриджа
Общество

Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Модераторы подкастов защищают Мокриджа Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве". После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Джон Бон Джови появляется в Нью-Йорке в 2023 году
Общество

Джон Бон Джови, как сообщается, поощрял женщину прекратить свою позицию на краю моста в Нэшвилле, согласно заявлениям полиции.

Правоохранительные органы Нашвилла хвалят известного музыканта Джона Бон Джови за оказание помощи женщине на пешеходном мосту Сигенталер во вторник вечером.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно