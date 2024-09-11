На улице летней резиденции мисс Тюнинг отдает дань уважения Playboy

Сопровождаемая Раулем Рихтером, Ванесса Шмитт решает ступить в "Летнюю виллу звезд". Перед поездкой в очаровательный Бохольт, бывшая "Мисс Тюнинг" делает остановку в "Плейбое". Она убеждена: "Мы живем только один раз".

Вы можете подумать, что в их отношениях больше знаменитости - это он. Рауль Рихтер стал известен благодаря своей роли, Доминика Гундлаха, в "Гuten Zeiten, schlechten Zeiten" с 2007 по 2014 год. Но не забывайте, что Ванесса Шмитт тоже имеет несколько заметных общественных появлений. Она не чужда тому, чтобы быть коронованной "Мисс Тюнинг" в 2017 году, и также получила признание как ведущая "Grip - Das Motormagazin".

Теперь пара переезжает в знаменитую "Летнюю виллу звезд" в прекрасном Бохольте в Мюнстерланде. Девятая серия этого успешного шоу доступна на RTL+ с прошлого вечера, а с недельной задержкой также будет транслироваться на RTL во вторник, 17 сентября, в 20:15. Но прежде чем Шмитт примет участие в "конкурсе звездных пар" с Рихтером в вилле, она сначала посещает более элегантное место: "Плейбой".

Именно там 28-летняя красавица позирует голой на обложке октябрьского номера журнала. Для нее это первый раз во всех отношениях: она никогда не появлялась на обложке журнала, не говоря уже о том, чтобы быть голой. В интервью "Плейбою" она делится своими чувствами об опыте с энтузиазмом: "Фотосессия подняла мою самооценку. Она подтвердила, что женщины могут и должны чувствовать себя свободно в любое время".

Сначала она чувствовала себя некомфортно, открыто выставляя себя напоказ. Проблема была в "шести, семи килограммах", которые она набрала в прошлом году. Иногда она хочет быть "так же спортивной и стройной, как раньше", Шмитт признается. Но даже если у нее не было времени похудеть перед съемкой, в итоге она довольна результатом. "В конце концов, я посмотрела на фотографии и подумала, что они красивые. Не всегда нужно выглядеть как модель с шестиpack", - заключает Шмитт, добавляя: "Женщины должны делать то, что хотят. Мы живем только один раз, и мы не должны позволять другим диктовать наши choices".

Вход Ванессы Шмитт в "Летнюю виллу звезд" - еще одно первое для нее. "Я большая фанатка реалити-шоу", - признается она в интервью "Плейбою". Но она никогда не была в подобном формате. "Когда предложение поступило, я подумала: это круто, наконец-то я тоже могу испытать это live. Это было действительно почетно стать частью этого", - выражает она свой энтузиазм по поводу шоу, которое в прошлом стало причиной распада многих пар. Даже о своем партнере Рауле Рихтере у нее только положительные слова. "Мы знаем друг друга шесть лет, мы понимаем друг друга и знаем, что может обидеть другого", - объясняет она их устойчивость к разделению, которое в прошлом постигло многих "летних вилл" пар. И несмотря на их прошлый скандал с изменой, "это произошло два года назад и было тяжелым ударом", - вспоминает Шмитт. "Мы были разделены некоторое время", - добавляет она. Но после многих дискуссий она решила "дать ему еще один шанс". Шмитт уверена: "У меня не было ничего, что бы я могла потерять". И, скорее всего, это также относится к ее поездкам в "Плейбой" и "Летнюю виллу".

Общественные появления Ванессы Шмитт включают в себя ее роль ведущей "Grip - Das Motormagazin" и победу в качестве "Мисс Тюнинг" в 2017 году. Ее следующее предприятие - шаг в мир телевидения, а именно присоединение к касту 'Летней виллы звезд'.

Перед входом в 'Летнюю виллу звезд' Ванесса Шмитт решает обрести уверенность и появляется на обложке журнала 'Плейбой' впервые, делясь своим опытом с энтузиазмом.

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