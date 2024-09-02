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КультураНовостиСэр Кир Стармер

На цветочной выставке и в религиозном служении

Чарльз III провел суетливые выходные в Шотландии, начав с открытия расцветающего экспоната и присутствия известных личностей.

 and  Vladimir Milov
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Монарх Карл, одетый в жюсткорт, принимает разнообразные цветы, предложенные ему.
Монарх Карл, одетый в жюсткорт, принимает разнообразные цветы, предложенные ему.

- На цветочной выставке и в религиозном служении

Старика Чарльза III, 75 лет, ждало захватывающее уик-энд в Шотландии. Надев килт, он открыл выставку цветов в Абердине. Это был его первый выход с новым премьер-министром Киром Стармером, 62 лет. Дуэт также посетил церковную службу в Балморале впервые.

Яркое шоу в Абердине

Отдохнув от своего пребывания в Балморале, король Чарльз отправился в Абердин на час и полтора на уникальное мероприятие. Там он официально открыл 200-ю юбилейную выставку "Королевского садоводческого общества Абердина" (RHS), держа в руках большие садовые ножницы. Он весь лучился радостью на протяжении всего события.

Фотографии запечатлели его, сияющего, приветствующего толпу поклонников у барьеров, обменивающегося рукопожатиями, принимающего букеты и любующегося изысканными цветами и овощами.

Для особого случая Чарльз надел модный шотландский наряд: жилет и пиджак в тон с голубым-зеленым клетчатым килтом с темными и красными акцентами. Он завершил свой наряд коричневой кожаной сумкой с серебряными украшениями. Лавандовый цветок грациозно приколотый к лацкану serving as the finishing touch.

Новый опыт для премьер-министра

В то время как новый премьер-министр Кир Стармер и его супруга Виктория отправились из Лондона, чтобы провести уик-энд с королевской семьей в Абердине.

Исторически, британские монархи приглашают премьер-министров и их супругов отдохнуть и сблизиться в поместье Ди. Во времена покойной королевы Елизаветы II (1926-2022) премьер-министры регулярно проводили несколько ночей и участвовали в насыщенном графике барбекю и традиционных игр. Визит Стармера, однако, был короче, включая прогулки по 53-гектарному поместью, частную аудиенцию с королем Чарльзом и формальный ужин.

Рано утром в воскресенье Стармер присоединился к королевской семье на церковной службе в Crathie Kirk в Балморале. Король Чарльз и королева Камилла (77) сидели в задней части королевского Бентли, махая толпе, пока они ехали на службу. Сопровождали королевскую семью принцесса Анна (74) и ее муж сэр Тимоти Лоуренс (69), ехавшие на внедорожнике.

Впечатление Кира Стармера о церемонии

Наблюдая за королевским процессией к Crathie Kirk, премьер-министр сэр Кир Стармер отметил теплый прием толпы. Он прокомментировал их энтузиазм и восхищение Его Величеством королем Чарльзом III и остальной королевской семьей.

Беседа короля Чарльза и Кира Стармера

Во время частной аудиенции король Чарльз и премьер-министр сэр Кир Стармер обсудили широкий круг вопросов, в том числе общие интересы в охране окружающей среды и их анализ текущей политической ситуации в Великобритании. Два лидера обменялись идеями и заложили многообещающее начало своего сотрудничества.

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