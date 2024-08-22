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На старте киноночей УФА выйдет немой фильм "Сексофон Суси"

Под ночным небом, рассыпанном星光，звезды немого кино показывают свои популярные шедевры,и сопровождаются живой музыкой во время кинопредставлений. Многие поклонники немого киновлекут участие в праздновании, начав с комического классического фильма "Саксофон Сюзи", выпущенного в 1928 году.

 and  Anthony Ross
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Празднования начались с открытых кинопоказов, главнойhero'и которых была 'Саксофонная Сью', на не...
Празднования начались с открытых кинопоказов, главнойhero'и которых была 'Саксофонная Сью', на не менее знаменитом историческом фоне.

- На старте киноночей УФА выйдет немой фильм "Сексофон Суси"

Шумный "Саксофон Сюзи" открыл УФА Фильм Ночи на Острове Музеев в Берлине. Фильм 1928 года Карла Ламака собрал многочисленную аудиторию на открытии трехдневного фестиваля немого кино. Зрители наслаждались открытым кино под живую музыку в окружении впечатляющей исторической обстановки.

Организаторы Bertelsmann и Ufa пригласили различных гостей, в том числе выжившего в Холокосте Маргот Фридлендер, режиссера Леандера Хаусманна и актрису Андреа Савацки, ставшую патроном этого года.

Показ "Саксофон Сюзи" сопровождался выступлением Оркестра Кино The Sprockets, исполнившим саксофонную композицию, созданную их собственным Фридо тер БEEK. В этом комедийном фильме, где два друга меняются ролями, центральными темами являются джаз и танцы.

В этом году зрителей ждет насыщенная программа, в том числе документальный фильм "Город миллионов. Портрет Берлина" (1925) и двойной показ ранних фильмов Эрнста Любича: "Дочери Кольхейзеля" (1919/1920) и "Я не хочу быть мужчиной" (1918).

После волшебного выступления "Саксофон Сюзи" у зрителей было много свободного времени, чтобы изучить культурные предложения. Выживший в Холокосте Маргот Фридлендер поделилась своими мыслями во время сессий со заинтересованными зрителями.

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