- На старте киноночей УФА выйдет немой фильм "Сексофон Суси"

Шумный "Саксофон Сюзи" открыл УФА Фильм Ночи на Острове Музеев в Берлине. Фильм 1928 года Карла Ламака собрал многочисленную аудиторию на открытии трехдневного фестиваля немого кино. Зрители наслаждались открытым кино под живую музыку в окружении впечатляющей исторической обстановки.

Организаторы Bertelsmann и Ufa пригласили различных гостей, в том числе выжившего в Холокосте Маргот Фридлендер, режиссера Леандера Хаусманна и актрису Андреа Савацки, ставшую патроном этого года.

Показ "Саксофон Сюзи" сопровождался выступлением Оркестра Кино The Sprockets, исполнившим саксофонную композицию, созданную их собственным Фридо тер БEEK. В этом комедийном фильме, где два друга меняются ролями, центральными темами являются джаз и танцы.

В этом году зрителей ждет насыщенная программа, в том числе документальный фильм "Город миллионов. Портрет Берлина" (1925) и двойной показ ранних фильмов Эрнста Любича: "Дочери Кольхейзеля" (1919/1920) и "Я не хочу быть мужчиной" (1918).

После волшебного выступления "Саксофон Сюзи" у зрителей было много свободного времени, чтобы изучить культурные предложения. Выживший в Холокосте Маргот Фридлендер поделилась своими мыслями во время сессий со заинтересованными зрителями.

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