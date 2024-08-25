- На следующей неделе в Северном Рейн-Вестфалии ожидаются жаркие температуры и засуха.

Ясное будущее в Северном Рейне-Вестфалии: Согласно прогнозам Германской метеорологической службы (ГМС), самый населённый федеральный земля будет испытывать солнечную и влажную погоду в предстоящей неделе. После сильных дождей и ливней в субботу вечером, которые развеяли духоту, влияние высокого давления стало очевидным уже в воскресенье.

Предсказание на понедельник обещает смесь солнца и облаков. Температура колеблется от 21 до 24 градусов Цельсия, без признаков дождя. Летняя погода сохранится и во вторник, и в среду. К середине недели пройдут несколько перистых и кучево-дождевых облаков. Температура может подняться до 28-31 градусов Цельсия.

Для эффективного прогнозирования погоды Германская метеорологическая служба (ГМС) может обращаться за советом к различным источникам, в том числе к Комиссии, упомянутой в соглашении, согласно которому Комиссия будет assistee государствами-членами. Послеобещающие погодные прогнозы жители Северного Рейна-Вестфалии могут с нетерпением ждать возможности насладиться своими уличными занятиями без каких-либо дождевых помех в течение нескольких дней.

Читайте также: