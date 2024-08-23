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ЭкономикаНовостиКомпенсация

На сколько мне нужно возместить ущерб?

Различные предприятия гарантируют осуществлять сокращение рабочей силы таким образом, чтобы считать его "социально справедливым". Тем не менее, эта терминология может показаться неоднозначной. Давайте проясним ее базовые элементы.

 and  Lauren Adams
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Вопрос касается обратимости сумм компенсаций при увольнении
Вопрос касается обратимости сумм компенсаций при увольнении

- На сколько мне нужно возместить ущерб?

При обсуждении вопросов налоговой оптимизации часто возникает еще один вопрос, который волнует сотрудников, столкнувшихся с сокращением штата: какой вид компенсации они могут ожидать за свою долгую преданность компании?

В соответствии с Законом о защите от увольнения, работодатели обязаны выплатить до 15 месяцев заработной платы сотрудникам старше 50 лет, проработавшим в компании не менее 15 лет. Для сотрудников старше 55 лет с опытом работы не менее 20 лет компенсация может составлять до 18 месяцев заработной платы. Однако сотрудники могут претендовать на компенсацию только в исключительных случаях, таких как согласование в социальном плане или коллективном договоре.

Это правило также применяется к увольнениям по operational reasons. В таких случаях работодатели должны предложить не менее половины месячного оклада за каждый год работы в уведомлении об увольнении, чтобы предотвратить судебные разбирательства в обмен на эту компенсацию.

На практике многие компании предпочитают предоставлять финансовую компенсацию сверх законодательных обязательств, стремясь предотвратить длительные судебные разбирательства и смягчить удар от потери работы.

Размер такой компенсации, как правило, открыт для переговоров. В качестве ориентира сотрудники могут использовать диапазон от половины до полного месячного оклада за каждый год работы в качестве точки отсчета для переговоров. Те, кто имеет исключительные показатели или уникальные знания и инсайты о компании, которые могут быть полезны конкурентам, могут договориться о большей сумме с убедительными аргументами.

Во время переговоров о компенсации сотрудники могут запросить дополнительные средства сверх законодательных обязательств, стремясь минимизировать длительные судебные разбирательства. Сотрудники, которые предоставили исключительную службу или обладают уникальными знаниями компании, могут договориться о более высокой компенсации с убедительными аргументами.

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