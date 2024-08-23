- На сколько мне нужно возместить ущерб?

При обсуждении вопросов налоговой оптимизации часто возникает еще один вопрос, который волнует сотрудников, столкнувшихся с сокращением штата: какой вид компенсации они могут ожидать за свою долгую преданность компании?

В соответствии с Законом о защите от увольнения, работодатели обязаны выплатить до 15 месяцев заработной платы сотрудникам старше 50 лет, проработавшим в компании не менее 15 лет. Для сотрудников старше 55 лет с опытом работы не менее 20 лет компенсация может составлять до 18 месяцев заработной платы. Однако сотрудники могут претендовать на компенсацию только в исключительных случаях, таких как согласование в социальном плане или коллективном договоре.

Это правило также применяется к увольнениям по operational reasons. В таких случаях работодатели должны предложить не менее половины месячного оклада за каждый год работы в уведомлении об увольнении, чтобы предотвратить судебные разбирательства в обмен на эту компенсацию.

На практике многие компании предпочитают предоставлять финансовую компенсацию сверх законодательных обязательств, стремясь предотвратить длительные судебные разбирательства и смягчить удар от потери работы.

Размер такой компенсации, как правило, открыт для переговоров. В качестве ориентира сотрудники могут использовать диапазон от половины до полного месячного оклада за каждый год работы в качестве точки отсчета для переговоров. Те, кто имеет исключительные показатели или уникальные знания и инсайты о компании, которые могут быть полезны конкурентам, могут договориться о большей сумме с убедительными аргументами.

Во время переговоров о компенсации сотрудники могут запросить дополнительные средства сверх законодательных обязательств, стремясь минимизировать длительные судебные разбирательства. Сотрудники, которые предоставили исключительную службу или обладают уникальными знаниями компании, могут договориться о более высокой компенсации с убедительными аргументами.

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