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Федеральные земли ГерманииНовостиСельскохозяйственные хозяйства

На сельскохозяйственной ярмарке в Норле делается акцент на достижениях в области сельскохозяйственной технологии.

Ежегодное собрание сельскохозяйственных деятелей Севера на выставке Norla Trade Fair ждет примерно 70 000 участников. Мероприятие служит arriald для политики и ожиданий фермеров.

 and  Melissa Williams
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С открытием рынка Норла в Рендсбурге он почти сразу наполняется.
С открытием рынка Норла в Рендсбурге он почти сразу наполняется.

- На сельскохозяйственной ярмарке в Норле делается акцент на достижениях в области сельскохозяйственной технологии.

На открытии сельскохозяйственной ярмарки Norla в Рендсбурге царила оживленная и дружелюбная атмосфера, но за ней скрывалось растущее недовольство среди farmers. Клаус-ПETER ЛУХТ, глава ассоциации сельскохозяйственных производителей Шлезвиг-Гольштейна, выразил свое мнение министру-президенту Даниилу Гюнтеру (ХДС), который подтвердил свое присутствие на дне сельскохозяйственного производства в пятницу. "Я прямо предупредил его, что сейчас время действовать. Я жду компромисса с его стороны", - заявил ЛУХТ.

ЛУХТ указал на такие проблемы, как защита Балтийского моря, защита кустарников и болот, и бюрократию как на основные причины беспокойства farmers. Кроме того, плохой урожай и низкие мировые цены на зерно способствуют мрачному настроению. ЛУХТ настаивает на том, чтобы предложения farmers были должным образом рассмотрены. "Как ассоциация farmers, мы всегда открыты для сотрудничества", - признал он. Ранее в этом году farmers в Шлезвиг-Гольштейне выразили свое недовольство через масштабные демонстрации после того, как федеральное правительство предложило сократить субсидии на дизельное топливо для сельского хозяйства.

ЛУХТ призвал федеральное правительство использовать текущий трехлетний переходный период для дизельного топлива для сельского хозяйства, чтобы произвести достаточное количество синтетических топлив для эксплуатации тракторов, комбайнов и другой техники.

ЛУХТ подчеркнул важность семейных ферм на севере, которые должны быть сохранены. "Это должна быть наша главная цель, и политике нужно это признать". Компаниям нужна свобода принимать решения. Бюрократию следует минимизировать.

Шварц: "Нет пустых обещаний"

Министр сельского хозяйства Шлезвиг-Гольштейна Вернер Шварц (ХДС) гарантировал, что после протестов farmers в начале года правительство земли активно работает с сельским хозяйством, чтобы реализовать практические меры облегчения. "Для нас важно не делать пустых заявлений, а оказывать реальную помощь", - подчеркнул он.

Заместитель председателя земельного парламента Эка фон Кальбен (Зеленые) считает, что политике нужно обратить внимание на проблемы жителей сельской местности, чтобы сохранить или восстановить их доверие. "В нашем обществе мы слишком много говорим друг о друге и недостаточно друг с другом". Ответственность политики - эффективно объяснять решения. Однако суть демократии и компромисса в том, что не все всегда будут согласны. "Norla предоставляет отличную платформу для диалога среди всех, кто занят в сельском хозяйстве".

По мнению фон Кальбен, люди должны понимать, насколько тяжелый труд на ферме. Евро за литр молока - не большие деньги. Честные цены важны, и стоимость пищи должна признаваться. "Те, кто занимается сельским хозяйством, должны иметь возможность жить на это", - подчеркнула она, напрямую обращаясь к farmers: "Вы имеете право на политическую поддержку".

Сбалансированно с инновациями

На 74-й Norla ярмарка в Рендсбурге инвестировала более 1,1 миллиона евро в два новых легких зала, каждый площадью 2100 квадратных метров, сообщил генеральный директор Клаус Дрешер. Соответственно, выставка, все больше фокусирующаяся на информационных технологиях в сельском хозяйстве, теперь предлагает полное покрытие Wi-Fi на всей территории ярмарки.

Сельскохозяйственная ярмарка и потребительская выставка с более чем 550 экспонентами продлится до воскресенья.

ЛУХТ призвал использовать трехлетний переходный период для дизельного топлива для сельского хозяйства, чтобы производить синтетические топлива, поскольку многие сельскохозяйственные фермы в значительной степени зависят от дизеля для своей техники. Растущее недовольство farmers не только из-за плохого урожая и низких мировых цен на зерно, но и из-за таких проблем, как защита Балтийского моря, защита кустарников и болот, и избыточная бюрократия.

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