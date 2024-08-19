- На сегодняшний день Органу не удалось получить никаких подробностей о реализации плана помощи.

Министр экономики Германии Роберт Габек посетил стройплощадку электрохимического завода по производству водорода в отключенной электростанции на угле в Моорбурге и выделил федеральные субсидии на сумму более 250 миллионов евро. "Прекрасный день, не только погодой, но и политически и в плане энергетики", - сказал политик-зеленый. Моорбург служит исключительным примером энергетической трансформации. "С демонтажом старой угольной электростанции и созданием экономики на основе водорода, Моорбург станет важным центром декарбонизации промышленности и энергетического сектора в Гамбурге и Германии".

154 миллиона евро на "Зеленый водородный хаб"

Решения о финансировании связаны с двумя важными аспектами. Первый, около 154 миллионов евро, предназначен для строительства "Зеленого водородного хаба" - электрохимического завода мощностью 100 мегаватт. Строительство начнется в 2025 году, а производство зеленого водорода начнется в 2027 году. Необходимая энергия будет обеспечиваться возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная и ветровая энергия. "Благодаря этому решению о финансировании, мы можем начать короткий заказ на электрохимический завод мощностью 100 мегаватт и начать строительство", - прокомментировала директор по управлению компании-партнера Люкскары в Гамбурге Александра фон Бернсторф. Город Гамбург, как ожидается, покроет около 46 миллионов евро из этого финансирования.

Вторая часть, около 126 миллионов евро в финансировании (около 38 миллионов евро от города), относится к текущему развитию сети гамбургской водородной промышленности. "Это показывает, что Гамбург серьезно настроен", - добавил сенатор по окружающей среде Йенс Керстан (Зеленые). Гамбург стремится стать одним из ведущих европейских хабов для зеленого водорода. Экономический сенатор Мелани Леонхард (СДПГ) подчеркнула стремление города охватить всю цепочку создания стоимости водорода, от производства до импорта и поставок промышленности.

Целевые показатели: до 800 мегаватт производства

Христиан Хайне, спикер управления гамбургскими энергетическими работами, раскрыл будущие цели достичь до 800 мегаватт электрохимии. "Гамбург имеет богатые возобновляемые источники энергии в Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбурге-Передней Померании и даже в северной Нижней Саксонии", - отметил он. "Эта избыточная зеленая энергия затем может быть напрямую переработана дальше в Моорбурге". Михаил Дамманн, генеральный директор Газнетц Гамбург, выразил свой энтузиазм, ссылаясь на почти символический день, объявив: "Мы превращаем Гамбург в ворота в мир водорода".

154 миллиона евро, выделенные на "Зеленый водородный хаб", включают поддерживающую информацию о плане строительства, который предусматривает начало строительства в 2025 году и начало производства зеленого водорода в 2027 году. Чтобы помочь Гамбургу стать ведущим хабом для зеленого водорода, город ищет дополнительное финансирование в размере 46 миллионов евро, предоставляя важную поддерживающую информацию для текущего развития сети гамбургской водородной промышленности.

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