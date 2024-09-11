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На реке Рейн светофоры не адаптируются к эпохе миграционных переходов

Обсуждения по миграционной политике между правительством с «светофором» и союзом изначально столкнулись с препятствием. Лидер Гессена критикует, как ему кажется, неготовность вторая сторона.

 and  Hanna Hofmann
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Борис Райн воспринимает предложение федерального правительства как 'гигантскую бюрократическую...
Борис Райн воспринимает предложение федерального правительства как 'гигантскую бюрократическую структуру'.

приостановление переговоров, прекращение дискуссий, отмена встречи, перерыв в переговорах - На реке Рейн светофоры не адаптируются к эпохе миграционных переходов

Христианско-демократический союз (ХДС) и премьер-министр Гессена Борис Рейн критикуют коалицию в Берлине за отсутствие политической воли для борьбы с нелегальной иммиграцией. "Сегодняшние события вновь демонстрируют: правительство не готово к смене политики в области миграции", - заявил Рейн агентству "Дойче Прессе-Агентур", соглашаясь с оценкой ХДС переговоров по миграционной политике с коалицией как неудачных.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), предложила на встрече, в которой также участвовали делегаты от земель, ускорить перемещение беженцев, зарегистрированных в других местах, в их ответственные европейские страны.

Однако Рейн, также возглавляющий Конференцию премьер-министров, выразил несогласие. "Само предложение предполагает первоначальное прибытие мигрантов, после чего все становится крайне сложным - и обременит судебную систему и федеральную полицию длительным и малоэффективным процессом", - заявил Рейн, назвав это "бюрократической машиной". По словам Рейна, согласно Основному закону, "лица, въезжающие через безопасное третье государство, не имеют права на убежище и должны быть немедленно отправлены обратно". Такие отказы должны служить "препятствием для нелегальной иммиграции".

Аргументы Рейна встретили возражения от представителей СДПГ и "Зеленых", которые выразили обеспокоенность европейскими правовыми последствиями предложения ХДС о немедленном отказе в праве на убежище для беженцев, не подпадающих под запрет на въезд. Как объявила Фэзер, эти политические вопросы в области миграции теперь будут преследоваться правительством "трафика свет" (СДПГ, "Зеленые" и СВП) без участия ХДС.

СДПГ, возглавляемая федеральным министром внутренних дел Нэнси Фэзер, представила предложение на переговорах по миграционной политике с коалицией, направленное на ускорение перемещения беженцев через механизмы федерального правительства. Несмотря на усилия Фэзер, Борис Рейн, критик федерального правительства, заявил, что предложенное решение усложнит ситуацию и обременит судебную систему и федеральную полицию, в конечном итоге представляя собой бюрократическую проблему.

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