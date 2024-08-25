- На последних этапах Ульм потерпел еще два гола, что привело к еще одному поражению.

Несмотря на достойную игру, SSV Ульм потерпел четвертое поражение в сезоне в четвертом матче. Недавно promuoviedная швабская команда уступила 1-2 (1-0) «Фортуне Дюссельдорф» во второй Бундеслиге благодаря двум поздним голам запасных. Феликс Хигль вывел Ульм вперед в матче в 41-й минуте с пенальти, но Дзенан Пејчинович (81') и Дэнни Шмидт (82') перевернули игру.

Давид Ковнацки, вернувшийся в аренду из «Вердера», имел два отличных шанса для «Фортуны» в первом тайме, оба из которых были мастерски спасены вратарем Ульма Кристианом Ортагом (24' и 28'). В результате Хигль реализовал пенальти после фола Эммануэля Айохи на Филиппе Штромпфе.

«Фортуна» искала равновесие, но не представляла серьезной угрозы до 70-й минуты. Мощный удар Феликса Клауса ударился о левую стойку, отскочил от правой, но в итоге не попал в цель. А затем на поле вышли запасные. Пенальти Пејчиновича был initially заблокирован Ортагом, но он все же забил после рикошета. Почти сразу Шмидт забил с близкого расстояния, в итоге обеспечив Ульму неудачное поражение.

Немецкая команда «Фортуна Дюссельдорф» смогла преодолеть преимущество SSV Ульм благодаря голам запасных Дзенана Пејчиновича и Дэнни Шмидта. Несмотря на выступление в второй Бундеслиге, Ульм столкнулся с серьезным испытанием против стойкой команды «Фортуны Дюссельдорф».

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