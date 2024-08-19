- На пороге разворачивания, вот беда, с которой сталкивается Варта.

Варта: Проблемы накапливаются у гиганта по производству батарей

Недавно компания-производитель батарей Варта столкнулась с серией трудностей: кибератака на производство, промах в финансовых прогнозах, понижение до четвертого уровня фондовой биржи и невыполнение планов по выручке. Наблюдатели отмечают, что традиционная немецкая компания из Эльвангена все больше погружается в кризис, несмотря на то, что батареи считаются продуктами будущего.

Кажется, борьба за выживание, по крайней мере, временно подошла к концу. В выходные компания объявила об соглашении с кредиторами и инвесторами. Однако план реструктуризации включает в себя горькие пилюли. Остаются вопросы: что ждет швабов дальше? И как дошло до такого?

Снижение долга и участие Порше в качестве спасителя

План имеет два основных компонента: снижение долга и продление кредита снизят обязательства с примерно 500 миллионов евро до 200 миллионов. Затем капитал Варта АГ будет сведен к нулю. Результат: текущие акционеры уйдут без компенсации, и компания лишится своей биржевой котировки. Представители акционеров уже выразили свое несогласие.

Наряду с текущим majority shareholder Michael Tojner's company, Porsche из Штутгарта также будет участвовать в Варте. Оба внесут по 30 миллионов евро каждый. Еще 60 миллионов будет предоставлено кредиторами в виде займа. Если все пойдет по плану, проект гарантирует финансирование Варта АГ до конца 2027 года. Варта подала заявку на предбанкротную реструктуризацию в июле.

Компания с богатой историей

Происхождение Варты, что расшифровывается как "Распределение, зарядка, ремонт портативных аккумуляторов", восходит к 1887 году. Даже исследователь Фридtjof Nansen использовал батареи Варты во время полярной экспедиции. Сегодня Варта мало напоминает компанию, начавшую как завод портативных батареек в Хагене. Причина: Варта столкнулась с кризисом в 1990-х годах, была разделена и продана по частям.

Бум через батареи для беспроводных наушников

Тойнер стал involved в 2007 году. Он приобрел подразделение микробатарей и вывел его на IPO через десять лет. Казалось, у Тойнера был зоркий глаз: IPO было успешным. Развитие в основном было обусловлено быстрым ростом спроса на перезаряжаемые литий-ионные батареи, такие как для беспроводных наушников и смарт-часов.

В 2019 году Варта также повторно приобрела бизнес по производству бытовых батареек. Компания почти в четыре раза увеличила свою выручку за несколько лет. Миллионы евро были инвестированы в расширение производства, и были взяты долги. В это время Варта также начала разработку батарейных ячеек для электромобилей.

Переход от надежд к плану реструктуризации

В 2022 году появились трещины: Варта, казалось, стала слишком зависимой от одного из своих основных клиентов - Apple. Когда Apple стала искать альтернативного поставщика, бизнес оказался под давлением. THEN-Varta CEO Herbert Schein не выполнил планы по выручке и прибыли и вскоре ушел в отставку.

После этого глобальный экономический спад и высокая инфляция для потребительской электроники еще больше повлияли на Варту. Спрос на маленькие батарейки уменьшился. Конкуренция из Восточной Азии и проблемы с цепочкой поставок также обременяли Варту.

Ниша в батареях для электромобилей

Кроме того, электрический автомобильный аккумулятор Варты остался нишевым продуктом. Аккумулятор предназначен для гибридных автомобилей и может хранить ограниченное количество энергии. Он хранит энергию, генерируемую во время вождения, например, во время торможения, чтобы питать электродвигатель, который поддерживает двигатель внутреннего сгорания.

Управление Варты продолжало заявлять, что есть много заинтересованных сторон. Однако Porsche - единственный известный клиент. Porsche планирует приобрести majority stake в дочерней компании Варты, V4Drive Battery, чтобы срочно обеспечить гибридные силовые установки для Porsche 911 Carrera GTS.

Тойнер: "Мы поставили планку слишком высоко"

Проблемы в операциях, высокий долг и глубокие убытки - Варта продолжала скатываться в кризис. Работников отправляли в краткосрочный отпуск, а позже было уволено несколько сотен человек. Дело усугубилось кибератакой весной, которая парализовала производство на немецких сайтах.

Представители сотрудников и акционеров винят в кризисе ошибки управления. Недавно Тойнер, председатель совета директоров Варты, признался в "Frankfurter Allgemeine Zeitung": "Мы поставили планку слишком высоко. Мы начали различные проекты, сильно инвестировали и расширили производство".

Слишком много денег было потрачено безрассудно, заявил Тойнер. Крах был результатом неадекватной оценки рисков и организационной перегрузки. "В retrospective, совет директоров, возглавляемый мной, также должен признать ошибки. Я должен был настоять на тщательных анализах рисков гораздо раньше", - сказал он.

Что дальше?

Варта планирует сохранить все немецкие сайты. Будет небольшое сокращение административных рабочих мест, но производство будет искать дополнительных сотрудников. Влияние на текущий штат сотрудников около 4000 человек еще предстоит определить.

Соглашение должно быть завершено и представлено на рассмотрение суда по банкротству в ближайшие недели. Должны согласиться органы вовлеченных сторон, и Федеральное-cartel-office должно дать свое согласие. Ожидается, что на завершение концепции уйдет несколько месяцев. Надеются, что процесс будет завершен в этом году.

Несмотря на план реструктуризации, будущее Варты остается неопределенным. С потерей своей биржевой котировки и текущие акционеры, оставшиеся без компенсации, компания будет в значительной степени зависеть от снижения долга и финансовой поддержки от Porsche и кредиторов, чтобы стабилизировать свое положение в новостях.

По мере того, как Варта продвигается со своим планом реструктуризации, заинтересованные стороны и немецкая общественность будут внимательно следить за ее прогрессом, надеясь на успешный поворот в новостях.

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