Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиКонец карьеры

На пороге карьерного отставки.

Известный режиссер Тим Бёртон возобновляет свой кинопутешествие с «Битлджуса, Битлджуса», проект которого несколько лет назад казалось нереализуемым.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

- На пороге карьерного отставки.

Известный режиссер и художник Тим Бёртон (65) в течение многих лет очаровывал зрителей своими хитами, такими как "Эдвард Руки-ножницы", "Корпоративная мертвечина" и "Алиса в Стране чудес". Его последним проектом является сиквел 1988 года "Бэтлджус" под названием "Бэтлджус Бэтлджус", который скоро выйдет в кинотеатрах. Однако было время, когда Бёртон не был уверен в продолжении своего кинопроизводства.

Во время интервью с журналом Variety Бёртон оглянулся на пятилетний перерыв между "Дumbo" в 2019 году и "Бэтлджус Бэтлджус", свой самый длительный перерыв в кинопроизводстве. Он объяснил это пандемией COVID-19, сказав: "Я чувствовал, что все меняется, и просто хотел сосредоточиться на своих личных чувствах и мыслях".

Бёртон усомнился в своем будущем

Но затем наступила успешная сериал Netflix "Вторник", над которым он работал в качестве режиссера нескольких эпизодов, и Бёртон нашел свой путь обратно к творческим занятиям. После "Дumbo" он признался: "Я задумался, хочу ли я продолжать работать. 'Это могло бы быть концом пути', - вспоминал он со смехом. 'Я мог бы уйти на пенсию или... я бы не вернулся к анимации, это закрытая глава', - добавил он. Но проект вернул ему мотивацию. "Это дало мне новое чувство мотивации".

В Голливуде, объяснил Бёртон, фокус часто смещается на управление бюджетами и обязанностями, что sometimes может отодвинуть личную креативность. "Это напомнило мне о важности делать то, что я люблю, тогда все выигрывают", - заявил он.

"Бэтлджус Бэтлджус" выйдет в прокат 28 августа, открывая 81-й Венецианский международный кинофестиваль. Он появится в немецких кинотеатрах 12 сентября. В фильме снимаются "Вторник" главная актриса Дженна Ортега (21), Вайнона Райдер (52) и Майкл Китон (72).

После неопределенности в продолжении своего кинопроизводства Бёртон признался: "Я задумался, хочу ли я продолжать работать. 'Это могло бы быть концом моей карьеры', - подумал я". Найдя вдохновение в сериале Netflix "Вторник", он нашел новое чувство мотивации и продолжил свои творческие занятия.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Меган Те Столлон возьмёт на себя роль ведущего на сцене
Общество

Меган Ти Сталлион возглавляет мероприятие MTV Video Music Awards

Можчынская Шторм выступит и будет ведущей на MTV Видео Музыкальных Наградах в середине сентября, имея пять номинаций; Тейлор Свифт возглавляет с десяти?

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
До эфира ее энтузиазм был очень высоким.
Общество

До эфира ее энтузиазм был очень высоким.

В конце концов Гunnel Раквиц почувствовала себя перегруженной и решила удалиться из круга уважаемых людей. Во время беседы она поделилась своими наблюдениями об аутентичности программы.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Участие в тропическом отдыхе: Эрик Штехфест и Дэнни Бушо mellem вایان заголовке 'Я – знаменитость:...
Общество

В дикой природе RTL устойчивость к воздействию сокращается - еще одна отправная точка.

Во время середины летнего лагеря взрывчатые эмоциональные напряжения взорвались, оставив пустоту. Джи Ulia Сигель решает не выражать свою жертву ради лагеря. Вскоре становится ясно, что это был разумный выбор.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
76-летнему учёному в настоящее время предстоит борьба с его лейкемией
Общество

Этот вопрос сильно беспокоит Сэма Нила.

Этот вопрос сильно беспокоит Сэма Нила. В трогательном интервью актер Сэм Нилл, известный по роли в "Парке Юрского периода", был взволнован, отвечая на вопросы аутичных интервьюеров в австралийском шоу ABC "Собрание". Когда его спросили о самом главном уроке, который он вынес от родителей, в его глазах

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно