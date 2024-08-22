- На пороге карьерного отставки.

Известный режиссер и художник Тим Бёртон (65) в течение многих лет очаровывал зрителей своими хитами, такими как "Эдвард Руки-ножницы", "Корпоративная мертвечина" и "Алиса в Стране чудес". Его последним проектом является сиквел 1988 года "Бэтлджус" под названием "Бэтлджус Бэтлджус", который скоро выйдет в кинотеатрах. Однако было время, когда Бёртон не был уверен в продолжении своего кинопроизводства.

Во время интервью с журналом Variety Бёртон оглянулся на пятилетний перерыв между "Дumbo" в 2019 году и "Бэтлджус Бэтлджус", свой самый длительный перерыв в кинопроизводстве. Он объяснил это пандемией COVID-19, сказав: "Я чувствовал, что все меняется, и просто хотел сосредоточиться на своих личных чувствах и мыслях".

Бёртон усомнился в своем будущем

Но затем наступила успешная сериал Netflix "Вторник", над которым он работал в качестве режиссера нескольких эпизодов, и Бёртон нашел свой путь обратно к творческим занятиям. После "Дumbo" он признался: "Я задумался, хочу ли я продолжать работать. 'Это могло бы быть концом пути', - вспоминал он со смехом. 'Я мог бы уйти на пенсию или... я бы не вернулся к анимации, это закрытая глава', - добавил он. Но проект вернул ему мотивацию. "Это дало мне новое чувство мотивации".

В Голливуде, объяснил Бёртон, фокус часто смещается на управление бюджетами и обязанностями, что sometimes может отодвинуть личную креативность. "Это напомнило мне о важности делать то, что я люблю, тогда все выигрывают", - заявил он.

"Бэтлджус Бэтлджус" выйдет в прокат 28 августа, открывая 81-й Венецианский международный кинофестиваль. Он появится в немецких кинотеатрах 12 сентября. В фильме снимаются "Вторник" главная актриса Дженна Ортега (21), Вайнона Райдер (52) и Майкл Китон (72).

После неопределенности в продолжении своего кинопроизводства Бёртон признался: "Я задумался, хочу ли я продолжать работать. 'Это могло бы быть концом моей карьеры', - подумал я". Найдя вдохновение в сериале Netflix "Вторник", он нашел новое чувство мотивации и продолжил свои творческие занятия.

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