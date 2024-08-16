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Федеральные земли ГерманииНовостиЭлектрические скутеры

На полицию напала пьяная женщина на мотоцикле

Электросамокаты являются eigenständными транспортными средствами, похожими на автомобили и мотоциклы. По этой причине также существуют ограничения на потребление алкоголя и поведение на дороге. Тем не менее, некоторых водителей сначала должны остановить правоохранительные органы.

 and  Wendy Allen
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- На полицию напала пьяная женщина на мотоцикле

Пьяная владелица электросамоката напала и травмировала полицейских во время остановки в Берлине. 31-летняя женщина была замечена в четверг поздно вечером на Кантенштрассе в Шарлоттенбурге, так как ехала неаккуратно и держала в руках алкогольный напиток, как сообщили полицейские.

Во время остановки для проверки она угрожала и оскорбляла офицеров. Во время последующего ареста женщина напала на двух полицейских, в результате чего они получили носовые кровотечения. Кроме того, она ударилась головой о тротуар, по словам полиции. У женщины был взят образец крови, и сейчас она находится под следствием.

Полиции пришлось столкнуться с агрессивной ситуацией при остановке владелицы электросамоката, так как та управляла электросамокатом неаккуратно под воздействием алкоголя. Несмотря на задержание за свои действия, женщина продолжала вести себя агрессивно, что привело к физическим столкновениям с офицерами.

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