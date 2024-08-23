- На похоронах Вилли Лемке присутствовали многие известные личности.

На похоронах Вилли Лемке в Бременском соборе присутствовали многие известные политические и спортивные фигуры. Долгое время возглавлявший «Вердер Бремен», а затем служивший сенатором образования Бремена Лемке скончался 12 августа в возрасте 77 лет.

«Я чувствовал его влияние как болельщик и наблюдал, как он вел «Вердер Бремен» к невиданным достижениям. Бремен был пионером во многих областях», – прокомментировал Ханнес-Йоахим Ватцке, спикер президиума ДФЛ и CEO «Боруссии Дортмунд».

Среди присутствовавших на похоронах были бывшие тренеры «Вердера» Отто Рехагель, бывшие нападающие Руди Вёллер, Клаус Аллофс и Аилтон, а также бывшие коллеги по управлению, такие как Рейнер Кальmund. «Вилли привел меня в «Вердер Бремен» вместе с Отто Рехагелем и продолжал поддерживать меня», – добавил Руди Вёллер, спортивный директор DFB.

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил свое восхищение Лемке как «умным, преданным и полностью надежным другом. Он был человеком, которым СДПГ могла гордиться».

Похороны Лемке также транслировались на большом экране на Бременской ратуше перед собором, что позволило многим горожанам почтить память одной из самых известных фигур города.

Лемке возглавлял «Вердер Бремен» с 1981 по 1988 год, затем занимал пост сенатора образования и внутренних дел Бремена, а также был специальным послом ООН по спорту в области мира и развития с 2008 по 2016 год.

«Внимание, которое он получает сегодня, заслуженно», – сказал бывший игрок и тренер «Вердера» Томас Шааф. «Потому что он коснулся очень многих людей и боролся за них».

Присутствие многих известных фигур на похоронах Лемке подчеркнуло его значимость в спорте и политике. В качестве специального посланника ООН по спорту Лемке принес признание Бремену, продвигая мир и развитие.

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