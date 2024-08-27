- На пограничных переходах задерживается начало региональных железнодорожных перевозок

Планируемые региональные поезда, соединяющие восточную Францию и Германию, столкнулись с задержкой в начале работы. Как заявил министр транспорта Баден-Вюртемберга Винфрид Германн (Зеленая партия) и президент соседней французской области Гранд Эст Франк Лерой, "Региолисы" теперь должны начать пересекать границы только с лета следующего года, как было объявлено в Страсбурге.

В прошлом году в Трире ходили слухи о первых прямых поездах, которые должны были начать работу в декабре 2024 года. Однако, как заявил Лерой, есть небольшая задержка. Он и Германн объяснили это сложными процедурами утверждения поездов в обеих странах, а также необходимостью провести совместный германо-французский тендер для выбора одного или нескольких операторов для этих маршрутов. "Процесс тендера занимает время", - сказал Германн. "Важно, чтобы проект наконец-то стартовал".

Прямые ссылки из Страсбурга в Карлсруэ и Саарбрюккен

По словам Лероя, "Региолисы" должны обслуживать станции в Баден-Вюртемберге, Рейнланд-Пфальце и Сааре на немецкой стороне. Он не предоставил дальнейших подробностей о том, как поезда сделают поездку быстрее.

Ожидается, что Регион Гранд Эст будет обслуживать следующие маршруты: Страсбург-Кarlsruhe, Mulhouse (Эльзас)-Фрайбург, Страсбург-Саарбрюккен и Страсбург-Оффенбург. Более западные маршруты будут проходить через Мец-Тrier и Мец-Саарбрюккен.

Поезд, разработанный Alstom, был представлен в Трире почти год назад. Он может работать с различными системами питания железных дорог обеих стран и также оснащен дизельным двигателем. Общий инвестиционный фонд в 388 миллионов евро будет направлен на приобретение 30 "Региолисов", при этом основное финансирование будет поступать из Региона Гранд Эст.

Только автобусы между Мюлльхаймом и Мюлузом

Недостаток квалифицированного персонала для управления поездами приводит к тому, что между южным баденским городом Мюлльхаймом и Мюлузом (Мюлуз) до конца года будут ходить только автобусы, как подтвердила государственная железная дорога Франции SNCF. Перед тем, как начать управлять региональными поездами, водители должны пройти обучение, как объявила SNCF.

Несмотря на задержку в начале планируемых региональных поездов, "Региолисы" все еще должны установить железнодорожное сообщение, пересекая границы с лета следующего года. Ожидаемые маршруты в Германии включают прямые ссылки из Страсбурга в Карлсруэ и Саарбрюккен, а также дальнейшие ссылки на Мец-Тrier и Мец-Саарбрюккен.

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