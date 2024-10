На подростков, употребляющих наркотики, существенно влияет поведение их родителей.

Подростки жаждут независимости и выбора, что иногда приводит к экспериментам с веществами, такими как алкоголь или наркотики. Но как родители могут руководить своими детьми, не отталкивая их? Исследование предлагает любопытные инсайты.

Родители подростков часто спрашивают: как предотвратить употребление алкоголя, курение или использование наркотиков нашим ребенком? Ждать до 15 или 16 лет - это уже слишком поздно, считает тренер по пубертату Матиас Юнг. "К тому времени, когда им исполняется 13, все уже решено, и внезапное ужесточение правил имеет ограниченную эффективность".

Американская команда исследователей обнаружила, что полезно четко дать понять детям, что они находятся под наблюдением. Подростки часто воздерживаются от алкоголя или наркотиков, если считают, что есть риск быть пойманными. "Некоторые родители считают, что дети будут пить или употреблять наркотики, что бы вы ни делали", - объяснил руководитель исследования Уильям Пелхэм из Университета Калифорнии в Сан-Диего. "Но это не так. Родители действительно делают разницу".

Также родители должны внушать страх быть пойманными? Традиционно считалось, что наблюдение работает потому, что родители могут обнаружить употребление веществ и налагать наказания, такие как домашний арест или лишение привилегий. Однако анализ, опубликованный в журнале "Журнал исследований алкоголя и наркотиков", показывает, что в основном именно страх быть пойманными удерживает детей от употребления наркотиков.

Осведомленность превосходит страх

Команда, возглавляемая Пелхэмом, опросила 4500 американских детей и подростков в возрасте от 11 до 15 лет о их использовании наркотиков в течение последнего месяца и о том, знали ли об этом их родители. Некоторые дети сообщили, что они задумывались или планировали использовать наркотики, но отказались от этой идеи из-за страха быть пойманными. Если бы таких опасений не было, уровень употребления наркотиков в группе исследования был бы на 40% выше, по словам исследователей.

Матиас Юнг, педагог, не отрицает важную роль родителей, но ставит под сомнение американскую рекомендацию. "Страх - это тоже форма наказания", - сказал он. "Он может быть эффективным в краткосрочной перспективе, но не стимулирует самосознание у молодых людей". Идеально, если разговоры о наркотиках происходили в семье до начала полового созревания.

"В этом возрасте вы также можете поговорить о своих собственных отрицательных опытах или дяде Генри, который был в реабилитации", - сказал Юнг. Пытаться наверстать упущенное в 15 лет бессмысленно. "Давить всегда вызывает сопротивление в этом возрасте". Это правило применимо к теме наркотиков так же, как и к мытью посуды: "Если я хочу, чтобы мой ребенок это делал, я должен был попросить его, когда ему было 7 лет - начинать с 15 лет приведет только к максимальному сопротивлению".

Подростки часто не восприимчивы к логическим доводам, говорит Юнг. "Иногда может помочь вспомнить упражнения для дыхания из курса подготовки к родам".

Родительские советы важны

Однако неверно считать, что подростки автоматически отвергают мнения и советы родителей. Даже в период полового созревания родители имеют большое значение для своих детей, согласно Юнгу. "Они остаются источником комфорта и источником руководства с четкими мнениями".

Хотя подростки могут казаться равнодушными к добрым советам, они все же помогают им в решении проблем, сообщает команда под руководством Келли Ту из Университета Иллинойса в журнале "Журнал прикладной психологии развития".

Навигация по проблемам с родительским руководством

Исследователи изучили разговоры между ста американскими пятиклассниками и их матерями о школьных проблемах, фиксируя техники и советы матерей и реакции типичных 11-летних детей. Затем они проанализировали, насколько хорошо каждый ребенок справился с переходом в следующий класс через год. "Мы хотели понять, что действительно происходит во время этих разговоров родителей и детей", - объяснила Ту.

Часто матери поощряли своих детей рассматривать проблемы с разных сторон, искать инновационные стратегии или активно Seek assistance. "We didn't find that children readily accepted their mothers' proposed solutions", - отмечается в исследовании. Instead, they would often respond with ambiguous statements like "maybe" or "I don't know". However, the mothers' advice did positively influence how the children handled the transition to the next grade level months later.

Родители часто обнаруживают, что их дети кажутся менее восприимчивыми к советам по мере взросления. "Дети становятся более зрелыми и хотят принимать собственные решения", - объяснила Ту. Их immediate reaction might be resistance or reluctance, but advice geared toward proactively addressing problems still resonated with many teenagers and had a positive impact.

Поощрение доверия в трудные времена

Юнг считает, что родители заслуживают наибольшей похвалы, когда их подросток звонит им за помощью после ошибки. "Это 1 час ночи, они пьяны на вечеринке - и потом звонят своим родителям за помощью. Вот в чем дело, тогда все идет хорошо".

Основой для этого является сильная, уважительная, любящая relationship. "Ощущение 'я слышу, меня понимают'", - сказал Юнг. Чрезмерно заботливые родители sometimes struggle with this, обращаясь со своими детьми больше как с проектами и акцентируя внимание на достижениях. В то время как отношения могут казаться идеальными на поверхности, дети не развивают чувство самоэффективности или верят, что могут чего-то добиться самостоятельно.

Проблемы не ограничиваются употреблением наркотиков, но чрезмерная опека распространяется и на эмоции - с кем общаться, откуда родом "хорошая" семья - и хобби, такие как только родительски утвержденные занятия. "Дети чрезмерно заботливых родителей не выясняют, что им нравится", - сказал Юнг. "Они открывают это для себя в терапии через 20 лет".

Принятие подростковых несовершенств является важным. Как сказал Юнг, "Кудрявые прически и вызывающие ситуации - все часть взросления". Несмотря на то, что может показаться, что матушка-природа промахнулась, когда подростки стремятся к опасности и испытывают наибольшее возбуждение во время рискованных прыжков, эта склонность открывает путь для новых путей и открытий. Возьмем, к примеру, Марка Цукерберга. Он запустил и посвятил себя Facebook в свои юные годы, "энтузиазм и инновации, которых он, возможно, не имел бы, будучи взрослым".

Отец, как и мать, играет важную роль в воспитании подростков. По словам Маттиаса Юнга, педагога, отцы должны начать говорить о потреблении веществ и его последствиях до наступления пубертата, так как попытка поговорить об этом позже может встретить сопротивление.

Кроме того, согласно журналу "Журнал прикладной развития психологии", доброжелательные советы родителей, в том числе отцов, все еще находят отклик у многих подростков и помогают им преодолевать трудности в период формирования личности.

