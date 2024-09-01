Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБодо Рамелоу

На недавних выборах Рамелоу одержал победу в своем избирательном округе.

На выборах левая партия показала худший результат, но их длительный министр-президент Бодо Рамелов все же удалось пробиться в ландтаг Тюрингии

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Бодо راملو продолжит службу как представитель в законодательном собрании ландтага Тюрингии.
Бодо راملو продолжит службу как представитель в законодательном собрании ландтага Тюрингии.

- На недавних выборах Рамелоу одержал победу в своем избирательном округе.

В Тюрингии ветеран-министр-президент Бодо Рамелов (от Левых) вошел в законодательный зал в Эрфурте как прямой конкурент. 68-летний Рамелов сохранил свой избирательный округ в Эрфурте, победив выдвиженцев от AfD, CDU и SPD и других. С впечатляющими 42,4% голосов Рамелов триумфально сохранил свой прямой мандат, который он уже имел на предыдущем парламентском заседании. Несмотря на заметно более слабое общее присутствие Левых по сравнению с пятью годами назад.

Рамелов заверил Дойче Прессе-Агентур, что примет свой мандат в ландтаге Тюрингии, независимо от результатов формирования правительства после выборов в воскресенье. Выступая в качестве лидера Левых в Тюрингии и прямого кандидата в Эрфурте, Рамелов заявил: "Это моя обязанность выполнять свою службу для моих избирателей в ландтаге". Рамелов присутствовал в ландтаге Тюрингии с 1999 года, с небольшим перерывом на работу в Бундестаге.

Победивший кандидат в избирательном округе Эрфурт Бодо Рамелов заявил о своей приверженности служению своим избирателям в ландтаге Тюрингии, как он делал с 1999 года с кратковременным перерывом на работу в Бундестаге. Несмотря на вызов со стороны партий, таких как AfD, CDU и SPD, Рамелов, как лидер Левых в Тюрингии, смог получить впечатляющие 42,4% голосов, гарантировав себе прямой мандат на следующую парламентскую сессию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вайссвассер расположен в районе Гёрлиц, близко примыкая к границе с Польшей.
Федеральные земли Германии

Европейский парламент поддержал инициативу Комиссии о принятии законодательной директивы, направленной на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

На первом раунде выборов мэра Вайсвассера ни один кандидат не получил необходимого абсолютного большинства голосов, поэтому жители должны будут принять участие в другом голосовании.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
На праздновании выборов в Дрездене присутствовала группа, состоящая из Франциски Шухерт, Вольфрама...
Федеральные земли Германии

Отсутствие специальных директив по цифрам "зеленых органов"

В Groen Party начала избирательную кампанию с трехсторонним политическим оружием, однако не смогла завоевать победы в своих районах.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Ранее ориентировавшаяся на Левых, Катарина Вольф ныне стремится заниматься политикой через Альянс,...
Федеральные земли Германии

Первичный кандидат от Социалистической партии, Катя Вольф, была отменена на пост, избранный прямым путем.

Раньше Левые rejoiced в победах Кати Вольф на местных выборах в Айзенахе, но сейчас они разочарованы неудачей в получении прямого мандата для альянса Сахры Вагенкнехт.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
На его избирательном участке Йорг Урбан, представляющийAlternative for Germany, лидирует с большим...
Федеральные земли Германии

Успешный прямой избирательный конкурс кандидата от "АфД" Урбана

На выборах в своем избирательном округе претендент от AfD в Саксонии Йорг Урбан одержал убедительную победу, сохранив значительное преимущество перед своим соперником, conservaciónным политиком Марко Шaceutical

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Вайссвассер расположен в районе Гёрлиц, близко примыкая к границе с Польшей.
Федеральные земли Германии

Европейский парламент поддержал инициативу Комиссии о принятии законодательной директивы, направленной на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

На первом раунде выборов мэра Вайсвассера ни один кандидат не получил необходимого абсолютного большинства голосов, поэтому жители должны будут принять участие в другом голосовании.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
На праздновании выборов в Дрездене присутствовала группа, состоящая из Франциски Шухерт, Вольфрама...
Федеральные земли Германии

Отсутствие специальных директив по цифрам "зеленых органов"

В Groen Party начала избирательную кампанию с трехсторонним политическим оружием, однако не смогла завоевать победы в своих районах.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно