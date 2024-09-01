- На недавних выборах Рамелоу одержал победу в своем избирательном округе.

В Тюрингии ветеран-министр-президент Бодо Рамелов (от Левых) вошел в законодательный зал в Эрфурте как прямой конкурент. 68-летний Рамелов сохранил свой избирательный округ в Эрфурте, победив выдвиженцев от AfD, CDU и SPD и других. С впечатляющими 42,4% голосов Рамелов триумфально сохранил свой прямой мандат, который он уже имел на предыдущем парламентском заседании. Несмотря на заметно более слабое общее присутствие Левых по сравнению с пятью годами назад.

Рамелов заверил Дойче Прессе-Агентур, что примет свой мандат в ландтаге Тюрингии, независимо от результатов формирования правительства после выборов в воскресенье. Выступая в качестве лидера Левых в Тюрингии и прямого кандидата в Эрфурте, Рамелов заявил: "Это моя обязанность выполнять свою службу для моих избирателей в ландтаге". Рамелов присутствовал в ландтаге Тюрингии с 1999 года, с небольшим перерывом на работу в Бундестаге.

Победивший кандидат в избирательном округе Эрфурт Бодо Рамелов заявил о своей приверженности служению своим избирателям в ландтаге Тюрингии, как он делал с 1999 года с кратковременным перерывом на работу в Бундестаге. Несмотря на вызов со стороны партий, таких как AfD, CDU и SPD, Рамелов, как лидер Левых в Тюрингии, смог получить впечатляющие 42,4% голосов, гарантировав себе прямой мандат на следующую парламентскую сессию.

Читайте также: