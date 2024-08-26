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На мероприятии 9 сентября Apple может представить свой первый iPhone с технологией искусственного интеллекта.

 and  Alex Stellmacher
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CEO Apple'а, Тим Кук, произносит речь на мероприятии préserver относить последний iPhone 15,...
CEO Apple'а, Тим Кук, произносит речь на мероприятии préserver относить последний iPhone 15, которое проходит в Apple Park в Купертино, Калифорния, 12 сентября 2023 г.

На мероприятии 9 сентября Apple может представить свой первый iPhone с технологией искусственного интеллекта.

9 сентября 2023 года техгигант проводит уникальное мероприятие под названием "Сияющий момент". Оно состоится в 10:00 по тихоокеанскому времени в театре Стива Джобса в Apple Park и будет доступно для онлайн-трансляции.

Точный смысл "Сияющего момента" пока не ясен, но ожидается, что продвинутый искусственный интеллект станет значительной частью предстоящей модели iPhone.

В июне на своей ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple представила множество функций, основанных на ИИ, для iPhone, в том числе настраиваемые ИИ-генераторные смайлики под названием Genmoji и гораздо более умного Siri, который может отвечать на запросы о вашем расписании, содержании электронной почты и времени прибытия рейсов для ваших близких.

На этой конференции Apple также заключила партнерство с OpenAI, организацией, стоящей за ChatGPT, которая сама сталкивается с неоднозначностью и вызовами.

Релиз может потенциально изменить тренды продаж iPhone Apple в Китае. Продажи iPhone в Китае значительно снизились из-за persisting экономических неопределенностей и растущей конкуренции.

Этот отчет частично написан CNN's Samantha Kelly.

Уникальное мероприятие "Сияющий момент" от техгиганта 9 сентября 2023 года может привести к захватывающим разработкам в их бизнес-секторе. Учитывая фокус на ИИ на их последней конференции и партнерство с OpenAI, возможно, что бизнес увидит увеличение продаж iPhone, особенно в Китае, где продажи были затронуты экономическими неопределенностями и конкуренцией.

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