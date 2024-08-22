- На Майорке немцев задержали за физическое нападение на таксистов.

Четверо немецких туристов были задержаны на испанском острове Майорка местными властями по обвинению в якобы нападении на таксиста. Жертва рассказала "Майорка Цайтунг", что эти немцы утверждали, что являются немецкими полицейскими и даже предъявили свои удостоверения.

Мужчины сели в такси вечером в понедельник на известной "Шinkenштрассе", главной улице развлечений в Баллеарне, с намерением добраться до своего отеля в центральной части острова, как сообщает "Майорка Магазин".

По словам полиции, их спор в пункте назначения якобы перерос в драку. Один из немцев потерял свой телефон и обвинил таксиста в краже. Сообщается, что туристы атаковали водителя.

71-летний мужчина был доставлен в больницу с множественными переломами. "Я думал, они убьют меня", - сказал он "Майорка Цайтунг". "Когда я попросил полицию, они просто сказали, что они полиция", - цитирует газета мужчину.

Инцидент с якобы взяткой

По прибытии полиции в отель один из немцев якобы пытался дать взятку таксисту и полиции, чтобы они отказались от обвинений. В результате этого якобы попытки дачи взятки один из немцев был сначала задержан, а затем и его спутники. Полиция начала расследование.

Согласно информации от семьи жертвы, немцы предстали перед судьей, который не приказал их задержать. Мужчины затем покинули остров. Сначала это не было официально подтверждено.

Несмотря на то, что они покинули остров, инцидент с немецкими туристами в Испании, в частности на Майорке, вызвал значительный резонанс. Мужчины, которые имели спорную встречу с таксистом, были обвинены властями в нападении и попытке дачи взятки.

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