- На лыжных объектах все чаще используются методы производства снега в любой сезон.

Инвестиции в размере миллиона долларов обещают сохранить лыжные курорты вWinterbergнезависимыми от изменений зимней температуры По словам Зимнего спортивного комплекса в Сауэрланде, объединения лыжных курортов в окрестностях, в предстоящий зимний сезон планируется потратить около 5 миллионов евро на повышение надежности снега с помощью передовых технологий и одновременно увеличение устойчивости.

Некоторые операторы курортов обратились к кругогодичным снегогенераторам, которые могут создавать снег независимо от температуры на улице, в отличие от традиционных снежных пушек, которые зависят от естественного холода. В рамках экспериментальных проектов операторы подъемников пытаются эффективно использовать тепло, создаваемое машинами, в интересах устойчивости.

Тепло от снегогенератора в теплицу

В этом зимнем сезоне семь таких машин начнут работать на лыжной трассе Winterberg, гарантируя наличие снега на склонах и более стабильный старт сезона. Одна из них будет использоваться в качестве испытательного образца для поставки тепла в комплекс, включающий рестораны, квартиры и пункты проката лыж. Оператор лыжного курорта Poppenberg также начал процесс модификации своей кругогодичной машины для будущего сбора тепла.

Дополнительные операторы подъемников заменяют свои снежные пушки или лансы на более энергоэффективные альтернативы. К 2030 году зимние виды спорта в регионе стремятся стать углеродно-нейтральными, многие места переходят на зеленую электроэнергию или биодизель для технического обслуживания трасс.

Растущее число кругогодичных снегогенераторов в Winterberg, семь из которых начнут работать этой зимой, и растущее число лыжных курортов, исследующих использование тепла, создаваемого машинами, для устойчивого развития, как показывают планы курорта Poppenberg по модификации своей машины для сбора тепла.

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