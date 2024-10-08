На колбаске на стадионе была слегка неприятная тошнота.

VfL Bochum и Holstein Kiel все еще ищут свою первую победу в Бундеслиге. В то время как новички потрясли «Байер Леверкузен», в Руре используется старинная поговорка. Разговор быстро заканчивается.

Бывшая звезда «Бохума», Франк Гойсен, высоко ценится в городе. Местная икона, если можно так выразиться. Он глубоко предан «ВфЛ» и часто выражает свою привязанность красноречивыми словами. Его знаменитая бохумская цитата «Потому что это суббота» стала боевым кличем на стадионе: «Вот-вот та же ситуация, что и в прошлую субботу!» Это означает, что клуб не переживает лучшие времена, но они всегда находят способ эмоционально выбраться из бездны.

Этим летом они сделали это впечатляющим образом. В плей-офф за выживание они совершили небольшое футбольное чудо против «Фортуны Дюссельдорф». Теперь игроки и тренеры в «Бохуме» могут начать поиски новых материалов для строительства чего-то значительного, как это делали люди из «Опель», «Нокиа» или стальной промышленности в прошлом. Все это теперь история, но «ВфЛ» остается. Но, как и прежде, они снова несутся вниз. После шести матчей команда занимает последнее место, набрала всего одно очко, и после поражения 1:3 от «ВфЛ Вольфсбург» заговорили о тренере?

Ну, по крайней мере, неофициально. Петер Зейдлер может остаться. «Я отвечу на этот вопрос только один раз: мы не будем обсуждать тренера сегодня, завтра или послезавтра», — сказал спортивный директор «Бохума» Марк Леттау. Фанаты клуба не испытывают недостатка в самоиронии. Один из них спросил в тот вечер: «Тогда у нас будет новый тренер во вторник?» «ВфЛ» обеспокоен тем, чтобы не стать похожей на дорогостоящую «машину для съедения тренеров», как когда-то их ближайший сосед «Шальке 04». Так что, пока, они продолжают свой путь.

Иногда команда показывает, что может

Но что происходит в «Бохуме»? В конце подготовки «ВфЛ» внезапно вызвал большой ажиотаж. Две впечатляющие победы над «Болоней» и «Ле Havre AC» подняли атмосферу выше пост-вылетной апатии. Может ли быть больше, чем вечная борьба за выживание? Этот вопрос, заданный поздним летом, получил ответ с начала осени. Ответ: нет! Борьба за выживание в Бундеслиге — единственное, что имеет значение. Вызывающая, как поездка по А40 (или в настоящее время обход А448), стрессовая, раздражающая, но в конце концов они достигают своей цели?

То, что команда способна выиграть, подсказывают некоторые фазы. Против «РБ Лейпциг» они были близки к неожиданной ничьей. Против «БВБ» большая сенсация была на пороге, если бы не гол Мiron Boadu в первом тайме (в конце концов, это закончилось 2:4 для «ВфЛ»). И даже в эту субботу против «Вольфсбургеров» были моменты, которые продемонстрировали потенциал команды. Но не достаточно, снова. Кроме того, есть горькие неудачи. В 18-й минуте они праздновали пенальти на «Рурштадионе». В 20-й минуте его отобрали после видеопросмотра. В 21-й минуте было 0:1. И к перерыву уже было 0:2. Затем пришла самая сильная фаза «Бохумеров», они давили, нажимали и забивали (72.). Но они не воспользовались своими усилиями и заслуженно проиграли в конце, также потому, что «Вольфсбург» несколько раз испытывал их металл.

Вернемся к вопросу о тренере: когда может произойти смена мышления? «В тот момент, когда команда начинает спотыкаться и больше не выглядит как единое целое, и мы не движемся в одном направлении. Тогда мы серьезно подумаем об этом. Но это точно не было сегодня», — сказал Леттау. Вместо этого босс и тренер выделили положительные изменения, которые они наблюдали. «С результатом, конечно, нет прогресса, но в плане содержания я увидел некоторые прогресс», — сказал Зейдлер. Многие фанаты имели другое мнение и, вероятно, все еще ищут прогресс в это воскресенье.

Против «ВфЛ» из северного региона Зейдлер придерживался своей смелой идеи, даже после отрицательного опыта последних недель, играть offensivno и давить на противника высоко и рано. Но это также создавало бреши в обороне. Гости часто нуждались только в длинном пасе, чтобы стать угрозой перед воротами соперника. Теперь международный перерыв предлагает возможность решить эти проблемы и сделать еще один рывок из подвала таблицы. «Мы знаем это чувство из прошлого года, мы снова отыгрываемся. Это крайне разочаровывающе», — признался форвард Филипп Хофманн.

И есть небольшое утешение для фанатов «Бохума»: в сезоне 2022/2023 «ВфЛ» понадобилось девять игр для своей первой победы, а год спустя и вовсе десять. Оба раза они смогли остаться в лиге. Но и это горькая правда на сосиске стадиона: после следующего матча против кризисного соперника «ТСГ Хоффенхайм» следуют матчи против «Баварии Мюнхен», «Эйффенхайм», «Байер Леверкузен» и «ВФБ Штутгарт».

Несмотря на текущие трудности, история «ВфЛ Bochum» о стойкости жива и здорова. Они показывают проблески победы, такие как их близость к победе против «РБ Лейпциг», что говорит о потенциале для роста.

Как заявил спортивный директор Марк Леттау, смена тренера будет рассматриваться только в том случае, если команда начнет проигрывать и не будет работать как единое целое. Пока они продолжают искать свою первую победу в Бундеслиге, надеясь повторить свой чудесный успех в плей-офф вылета этим летом.

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