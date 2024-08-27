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ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

На карнавале в Ноттингеле преступность усиливается, в результате чего женщина умирает от ножевого ранения.

Множества радуются в районе Нотинг-Хилл в Лондоне во время карнавала, но значительное присутствие полиции не устраняет незаконную деятельность.

 and  Mark Rodriguez
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- На карнавале в Ноттингеле преступность усиливается, в результате чего женщина умирает от ножевого ранения.

На окраине района Нotting Hill Лондона во время знакового карнавала произошли многочисленные эпизоды насилия и задержаний. Полиция присутствовала в большом количестве, но не смогла предотвратить поножовщину и другие правонарушения. За два дня 35 полицейских получили ранения, а 230 человек были задержаны за разные правонарушения, как сообщает Metropolitan Police. Двое пострадавших от ножевых ранений находятся в критическом состоянии, в том числе 32-летняя мать, которая была на празднике с детьми в воскресенье, назначенный как семейный день.

Нotting Hill Carnival зародился среди карибских мигрантов более полувека назад и является одним из крупнейших уличных фестивалей в Европе. Ожидалось, что в течение уик-энда его посетит более миллиона человек. Среди толпы был задержан беглец, подозреваемый в покушении на убийство, как сообщает агентство PA News.

Полиция была разочарована многочисленными случаями насилия, сексуальных домогательств и наркотических правонарушений во время праздника. "Год за годом мы вынуждены повторять одно и то же. Мы устали сообщать семьям, что их родственники серьезно ранены или хуже. Мы устали видеть преступную деятельность на карнавале", - сказал заместитель помощник комиссара Ade Adelekan из Metropolitan Police. "Карнавал - это общественное мероприятие, и основная масса людей приходит, чтобы веселиться, танцевать, слушать музыку и наслаждаться исключительным опытом".

Metropolitan Police выпустила заявление, выразив озабоченность растущим насилием на карнавале и призвав Комиссию рассмотреть вопрос о введении более строгих мер безопасности на будущих мероприятиях. Несмотря на то, что праздник является источником гордости для многонационального сообщества Лондона, растущая проблема преступности на карнавале Нotting Hill стала поводом для беспокойства среди жителей и властей.

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