- На южном пляже Вильгельмсхавена крестились 48 человек

Ежегодная церемония крещения на Южной пляже занимает особое место: используя воду из Северного моря, молодые люди, подростки и взрослые крестятся во время грандиозного празднования на Южной пляже в Вильгельмсхавене, когда набегает волна. По словам пастора Бернхарда Бусеманна, на мероприятии присутствовало около 600-700 человек. Всего 48 человек были крещены под чистым голубым небом.

Три церкви в южной части Вильгельмсхавена - Церковь гавани, Церковь Бант и Новая церковь - возглавляют это широко признанное событие. Церемония проводится у Северного моря с 2013 года.

Подробности о крещении на Южной пляже

Вода для крещения берется из смешанных вод Северного моря. Среди присутствующих - молодые люди, подростки и взрослые разных возрастов.

Читайте также: