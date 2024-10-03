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На фоне забастовки в порту, увеличилась покупка туалетной бумаги из-за паники.

Паническая покупка обусловливает дефицит туалетной бумаги в американских розничных точках по всей стране, что невольно напоминает период пандемии. Однако данная ситуация не связана с массовой стачкой порта во вторник.

 and  Ksenia Johnson
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На фоне забастовки в порту, увеличилась покупка туалетной бумаги из-за паники.

Социальные сети бурлили сообщениями о нехватке товара во вторник, открывая пустые полки, где должны были находиться туалетная бумага и, в некоторой степени, бумажные полотенца.

Житель Виргинии поделился сообщением на X, прикрепив изображение пустых полок в местном Walmart с комментарием: "Они разобрали туалетную бумагу в моем Walmart в Виргинии. Опять начинается туалетная бумага 2.0!"

Другой пользователь X из Монмутского округа, Нью-Джерси, опубликовал сообщение: "Полки в Costco и Target почти пусты или полностью закончились бумажными полотенцами". Он также упомянул, что наблюдал, как люди покупают туалетную бумагу и воду в ответ на портовый стач, добавив, что и туалетная бумага, и бумажные полотенца были раскуплены в утренние часы в обоих магазинах.

Однако стачка на портах, охватившая территорию от Мейна до Техаса, не повлияет на поставки этих товаров.

Согласно данным, более 90% потребления туалетной бумаги в США производится на внутренних фабриках, а оставшийся процент импортируется из соседних стран, таких как Канада и Мексика. Это означает, что большинство этих товаров перевозятся по железной дороге или грузовиками, а не кораблями.

Несмотря на то, что Американская ассоциация леса и бумаги выразила обеспокоенность потенциальным влиянием стачки на своих членов, ассоциация ссылалась на угрозу экспорту на зарубежные рынки, а не импорту. В противоположность этому, стачка может привести к избытку туалетной бумаги, а не к дефициту.

Тем не менее, страх перед нехваткой туалетной бумаги вызвал волну закупок, подпитываемую воспоминаниями о ограничениях поставок в 2020 году во время пандемии.

Хотя могут быть некоторые перебои с поставками из-за портовых стачек, эти перебои в основном затронут скоропортящиеся товары, такие как бананы.

В Соединенных Штатах бананы являются самым потребляемым фруктом по объему. Примерно 90% поставок бананов в США поступают из импорта, более половины из которых входят через порты, которые в настоящее время находятся под стачкой, согласно Американской ассоциации сельского хозяйства. Более четверти этих импортов проходят через единственный порт в Уилмингтоне, Делавэр.

К сожалению, бананы имеют короткий срок хранения. Они становятся непригодными для употребления в течение двух недель после сбора и отправки на рынки. Так как перевозчики не смогли накопить значительный объем перед стачкой, они не смогли удовлетворить ожидаемый спрос.

В отличие от этого, туалетная бумага очень прочная и устойчивая к порче. Любая туалетная бумага, запасенная сейчас, сохранится до следующей волны панических покупок, даже если это произойдет через годы. Текущая портовая стачка незначительно повлияла на поставки этого прочного товара.

В связи с текущей портовою стачкой некоторые предприятия могут испытывать временные перебои в цепочках поставок для скоропортящихся товаров. Например, Американская ассоциация сельского хозяйства сообщает, что более 90% поставок бананов в США поступают из импорта, значительная часть из которых входит через порты, которые в настоящее время находятся под стачкой. Однако прочность туалетной бумаги гарантирует, что запасенная туалетная бумага останется пригодной для использования, минимизируя влияние стачки на предприятия, которые зависят от этого товара.

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