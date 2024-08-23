- На фоне слухов о своем художественном упадке Тим Бертон колебался на грани профессионального истощения.

Легендарный режиссер и художественный гений Тим Бёртон поражал зрителей десятилетиями фильмами, такими как "Эдвард Руки-ножницы", "Невеста-корпс" и "Алиса в стране чудес". Его следующее произведение, высоко ожидаемый "Битиджюс 2", сиквел культовой комедии ужасов 1988 года "Битиджюс", скоро появится на экранах. Однако в карьере Бёртона был период, когда продолжение его кинопроизводства было неопределенным.

Во время исключительного интервью журналу "Вэрайити" в 202X Бёртон обсуждал значительный промежуток между "Дumbo" в 2019 году и предстоящим "Битиджюс 2". Знаменитый режиссер размышлял о пандемии COVID-19, сказав: "Я чувствовал, что все было в движении во время COVID-19, и вместо того, чтобы погрузиться в это, я сосредоточился на своих личных эмоциях и чувствах".

Бёртон размышлял: "может быть, это и было все"

Но судьба имела другие планы. Появился проект: сериал Netflix "Вторник", в котором Бёртон сыграл значительную роль режиссера. Это вновь разожгло его страсть к истории, позволив ему открыть для себя творческую энергию заново.

После "Дumbo" Бёртон не был уверен в своем желании продолжать создавать. "Я подумал, может быть, это и было все, честно говоря", - отражал он. "Я мог бы уйти на пенсию, или, может быть, я бы не вернулся к анимации, этот корабль уплыл", - смеялся он. Но этот проект послужил катализатором для его нового энтузиазма.

В Голливуде не редкость, когда творческие личности фокусируются на финансовых обязательствах, но иногда этот фокус может привести в неверном направлении. Возвращаясь к своим творческим увлечениям, Бёртон подтвердил свою философию: "Для меня важно делать то, что я хочу делать, потому что тогда все выигрывают".

"Битиджюс 2" дебютирует на 81-м Венецианском международном кинофестивале 28 августа, а затем выйдет в немецких кинотеатрах 12 сентября. В звездном составе - Дженна Ортега из сериала "Вторник", а также Уина Роуzer и Майкл Китон.

В том же духе своего творческого возвращения Тим Бёртон выразил благодарность за возможность поставить сериал Netflix "Вторник", сказав, что это "разожгло его страсть к истории" и "позволило ему открыть для себя творческую энергию заново". Несмотря на первоначальную неопределенность после "Дumbo", Бёртон размышлял о возможности уйти на пенсию или сменить фокус, но творческий проект послужил катализатором для его нового энтузиазма, подтверждая его веру в следование своим художественным желаниям.

В течение всей своей блестящей карьеры Тим Бёртон последовательно придерживался этой философии, гарантируя, что его страсть движет его работы, в конечном итоге благоприятствуя tanto себе, quanto его зрителям.

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