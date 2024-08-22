- На фестивале в Лаузице Филипп Хохмаир и Гёц Шуберт заняли центральную сцену.

В ближайшие выходные фестиваль Лоусnitz возвращается, принося театр, танцы и музыку в Восточную Саксонию. Не пропустите сольное выступление Филиппа Хохмайра ("Фрейд", "Манны") в роли Франца Кафки "Процесс" 8 сентября в Weißwasser. К сожалению, Клаус Пейманн был вынужден отменить свою постановку Кафки из-за проблем со здоровьем.

Пятый сезон этого европейского фестиваля, тема которого "Другое", включает в себя около 60 событий до 14 сентября в уникальных местах в Южном Бранденбурге и Восточной Саксонии. Программа охватывает классическую музыку и джаз, кино, литературу, искусство, песенные концерты и философские дискуссии.

Шекспировский "Отелло" открывает фестиваль

Фестиваль начинается в это воскресенье с Леонардом Буркхардом ("Таторт", "СОКО Лінц") в роли Отелло и Гёцем Шубертом ("Брехт", "Волфсланд") в роли Иаго. Под руководством Марселя Кохлера будут представлены классический "Отелло" Шекспира и его единственная прозаическая работа "Чужестранец" в бывшем стекольном заводе в Weißwasser.

9-я симфония Бетховена: поешьте вместе

Накануне вечером под названием "Радость прекрасная Лоусnitz" будет исполнена 4-я часть 9-й симфонии Людвига ван Бетховена, включающая "Оду к радости", в европейском городе Гёрлиц. Новая Лоуснитская филармония, а также международные солисты и специально сформированный хор приглашают зрителей принять участие.

В программе также запланированы читка чешского автора Радки Денemarková на железнодорожном вокзале Гёрлица, концерт венесуэльской пианистки Габриэлы Монтеро и выставка фотографии и живописи в Новом дворце в Бад-Мускау.

Несмотря на акцент на театре, танцах и музыке, в программе фестиваля Лоусnitz запланировано захватывающее приключение на белой воде. Посетители могут насладиться бурными порогами и живописными видами Восточной Саксонии.

К сожалению, это мероприятие не является официальной частью программы фестиваля Лоусnitz, но является популярным занятием в регионе и может быть легко организовано отдельно для тех, кто ищет водных приключений.

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