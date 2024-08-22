Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБелая вода

На фестивале в Лаузице Филипп Хохмаир и Гёц Шуберт заняли центральную сцену.

Европейский художественный фестиваль служит для культурного обновления региона, богатого буром, во время его структурного перехода. Он достигает этого посредством своей обширной программы, привлекающей посетителей, в том числе и из отдаленных мест, ежегодно.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Актеру Филиппу Хохмайру предстоит принять участие в фестивале Лусatia, который проходит в Восточной...
Актеру Филиппу Хохмайру предстоит принять участие в фестивале Лусatia, который проходит в Восточной Саксонии.

- На фестивале в Лаузице Филипп Хохмаир и Гёц Шуберт заняли центральную сцену.

В ближайшие выходные фестиваль Лоусnitz возвращается, принося театр, танцы и музыку в Восточную Саксонию. Не пропустите сольное выступление Филиппа Хохмайра ("Фрейд", "Манны") в роли Франца Кафки "Процесс" 8 сентября в Weißwasser. К сожалению, Клаус Пейманн был вынужден отменить свою постановку Кафки из-за проблем со здоровьем.

Пятый сезон этого европейского фестиваля, тема которого "Другое", включает в себя около 60 событий до 14 сентября в уникальных местах в Южном Бранденбурге и Восточной Саксонии. Программа охватывает классическую музыку и джаз, кино, литературу, искусство, песенные концерты и философские дискуссии.

Шекспировский "Отелло" открывает фестиваль

Фестиваль начинается в это воскресенье с Леонардом Буркхардом ("Таторт", "СОКО Лінц") в роли Отелло и Гёцем Шубертом ("Брехт", "Волфсланд") в роли Иаго. Под руководством Марселя Кохлера будут представлены классический "Отелло" Шекспира и его единственная прозаическая работа "Чужестранец" в бывшем стекольном заводе в Weißwasser.

9-я симфония Бетховена: поешьте вместе

Накануне вечером под названием "Радость прекрасная Лоусnitz" будет исполнена 4-я часть 9-й симфонии Людвига ван Бетховена, включающая "Оду к радости", в европейском городе Гёрлиц. Новая Лоуснитская филармония, а также международные солисты и специально сформированный хор приглашают зрителей принять участие.

В программе также запланированы читка чешского автора Радки Денemarková на железнодорожном вокзале Гёрлица, концерт венесуэльской пианистки Габриэлы Монтеро и выставка фотографии и живописи в Новом дворце в Бад-Мускау.

Несмотря на акцент на театре, танцах и музыке, в программе фестиваля Лоусnitz запланировано захватывающее приключение на белой воде. Посетители могут насладиться бурными порогами и живописными видами Восточной Саксонии.

К сожалению, это мероприятие не является официальной частью программы фестиваля Лоусnitz, но является популярным занятием в регионе и может быть легко организовано отдельно для тех, кто ищет водных приключений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большие суммы незаконно полученных средств изымаются правительством.
Федеральные земли Германии

Полученные доходы в 18 млн. долларов за счет незаконной деятельности

Незаконная деятельность приносит существенный доход аферистам. Тем не менее, власти не бездействуют; они конфискуют незаконно приобретенные средства из нелегальных предприятий, когда это возможно. Конфискованная сумма в Гессене заметно возросла.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге
Федеральные земли Германии

Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге

Включает обвинения в похищении: Специализированная команда проникла в многоэтажное жилое здание, чтобы спасти жительницу.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Спустя более двух с половиной лет футбольный арбитр Феликс Цвайер возобновляет судейство матчей в...
Федеральные земли Германии

Впервые с декабря 2021 года Звайер принимает участие в играх Дортмунда.

Зваер и Дортмунд, не восхитительное сочетание в памяти арбитров. После предыдущей игры он попал в водоворот критики.yman. Вероятно, болельщики Дортмунда не будут рады ему.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.
Федеральные земли Германии

"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.

Маттиас Ябс, известный член Scorpions, был вовлечен в инцидент. В результате несколько концертов их текущего глобального тура были отменены.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно