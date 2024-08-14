- На фестивале в Бад-Херсфельде присутствовало более 103 000 человек

На данный момент более 103 000 посетителей посетили нынешние Bad Hersfelder Festspiele. Этот результат входит в число самых высоких в истории театрального фестиваля и является лучшим за семилетнее правление интенданта Йёрна Хинкеля, как объявили в среду организаторы фестиваля. Общий процент заполняемости составил почти 96%. В прошлом году было зарегистрировано более 90 000 посетителей.

"То, что мы все вместе создали на этом году Bad Hersfelder Festspiele, действительно тронуло зрителей", - сказал Хинкель, который, как было объявлено, покинет фестиваль после сезона 2025 года. Редко он получал столько восторженных реакций на все постановки в одном году.

73-й фестиваль завершится в это воскресенье представлением мюзикла "А Chorus Line". По словам организаторов фестиваля, более 34 000 человек захотели увидеть новую постановку успешного бродвейского мюзикла. С открытия 21 июня также показывалась классика Бертольта Брехта "Дрегросченопер", собравшая более 25 000 зрителей. В программу также входили пьеса "Wie im Himmel", комедия "Der Vorname" и для детей - "Das kleine Gespenst".

Bad Hersfeld festival является одним из крупнейших и самых традиционных в Германии. Программа для 74-го театрального фестиваля в 2025 году будет объявлена в конце октября.

Успех нынешних Bad Hersfelder Festspiele, с их разнообразной программой, включая "А Chorus Line" и "Дрегросченопер", сделал их одним из самых популярных фестивалей, собрав значительное количество зрителей. Множество фестивалей, проводимых в Bad Hersfeld, неизменно привлекают большие толпы, делая его любимым ежегодным событием для многих.

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