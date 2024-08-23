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На этой неделе на Национальном конгрессе Демократической партии Элла Эмхофф продемонстрировала всю свою коллекцию мод.

Несмотря на многочисленные модные акценты на Демократическом национальном съезде в Чикаго на этой неделе, Элла Эмхоф казалась самым развлекающимся индивидом

 and  Grigoriy Williams
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На этой неделе на Национальном конгрессе Демократической партии Элла Эмхофф продемонстрировала всю свою коллекцию мод.

Неудивительно для тех, кто следил за Эмхофф с тех пор, как Харрис вступила в должность. Эмхофф, подписанная в IMG Models, художник и fashion-дизайнер, уже доказала свою пользу для индустрии высокой моды и, похоже, готова усилить свое влияние, если присоединится к настоящей первой семье.

Но Эмхофф чаще всего называют "Первой дочерью Бруклина" - оплотом творчески настроенных, татуированных двадцатилетних в Бруклине. Она позировала для дизайнеров, таких как Proenza Schouler и Maisie Wilen, в частности, в своем выдающемся моменте в расшитом бисером хoundstooth-костюме на инаугурации президента Байдена в 2021 году.

В последние несколько ночей 25-летняя Эмхофф давала намеки на свою потенциальную роль "первой дочери" через свои fashion-выборы. Она носила топ-шарф от Helmut Lang и складчатые брюки с потенциально вдохновленным Чэппелем Роуаном камуфляжным охотничьим look'ом, за которым последовал классический костюм в клетку от Thom Browne с распущенными естественными кудрями и сумкой для собак от культового бренда Puppets and Puppets. На Instagram она подписала слезливый клип: "Если вы видели, как я плачу по телевизору, НЕТ, ВЫ НЕ ДЕЛАЛИ ЭТО", восхваляя своего отца, второго джентльмена Дуга Эмхоффа.

В четверг Эмхофф выступила на съезде, раскрыв, что "Мамола" вошла в ее жизнь, когда ей было 14 лет - "период, который известен своими трудностями для подростка", - шутливо заметила она, прежде чем похвалить вице-президента.

Справа: дочь крестной матери Камалы Харис, Меена Харис, а также Дуг Эмхофф вместе стоят на финале ДНО. На мероприятии продемонстрированы разные стилиikat женщин, имеющих влияние.

"Как и многие молодые люди, я не полностью понимала свои эмоции, но каким бы ни было мое настроение, Камала была рядом. Она была терпеливой, заботливой и всегда относилась к моим чувствам с серьезностью. Она никогда не переставала слушать меня и не перестанет слушать всех нас".

Она поделила сцену с племянницей и крестницей Харрис, подчеркивая одну из приоритетных тем съезда: важность семьи.

Для своего выступления она надела асимметричное, открытое с одного плеча, синее и белое платье с завышенной талией и рюшами из тюля. Съезд продемонстрировал разнообразные интерпретации женской власти в одежде, но этот наряд сохранил свою современную привлекательность. Эмхофф дополнила образ любимой среди З-понимания парой высоких белых носков и черных мэри Джейн, а декольте открыло ее характерные патчворк-татуировки.

Платье было создано социальным медиа-магнатом, актером и дизайнером Джо Андо; он предварительно показал его в сети и поделился радостным видео по завершении. Андо написал, что создание заняло три дня, и Эмхофф сама добавила детали цветов на лямке.

Возможно, этот наряд отправляет мощное сообщение дизайнерам пересмотреть прежние дресс-коды, придерживавшиеся женщинами-лидерами, первыми леди и первыми дочерьми, тем самым инициируя новую эпоху юной и современной политической моды.

В CNN Leah Dolan внесла вклад в этот отчет.

На следующий день Эмхота можно было увидеть в традиционном костюме Том Браун

Уникальный fashion-стиль Эмхофф, демонстрирующий вещи от дизайнеров, таких как Helmut Lang и Proenza Schouler, стал определяющей чертой ее общественного имиджа. Ее стильные choices на мероприятиях, такие как расшитый бисером хoundstooth-костюм на инаугурации Байдена, привлекли внимание индустрии высокой моды и спровоцировали дискуссии о переосмыслении дресс-кодов для женщин-лидеров и первых дочерей, призывая к более юной и современной интерпретации.

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