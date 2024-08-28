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На должность менеджера по металлургии рассматривается заместитель главного исполнительного директора Thyssenkrupp.

В Thyssenkrupp напряженность вокруг преобразования сталелитейного дивизиона серьезно растет. Кажется, что может начаться новая стадия:CEO Лопес лиШ ли نمამ нескольких ключевых фигур в сталелитейном секторе?

 and  Lauren Adams
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Три сохраненные источника в подразделении Thyssenkrupp Steel якобы предложили расторгнуть контракт,...
Три сохраненные источника в подразделении Thyssenkrupp Steel якобы предложили расторгнуть контракт, как указано в не подтвержденной новости в Handelsblatt.

- На должность менеджера по металлургии рассматривается заместитель главного исполнительного директора Thyssenkrupp.

Мигель Лопес, CEO Thyssenkrupp, планирует заменить нескольких членов совета директоров сталелитейного дивизиона, согласно сообщениям "Handelsblatt". Трое из пяти членов совета директоров якобы получили предложения о расторжении контрактов. Среди них Бернхард Осбург, CEO сталелитейного дивизиона. Изменения объясняются недовольством Лопеса стратегиями реструктуризации сталелитейного бизнеса, как сообщают инсайдеры.

Компания воздержалась от комментариев по этому поводу. Представитель компании заявил: "Мы не комментируем слухи о персонале", в ответ на запрос dpa.

Заседание наблюдательного совета Thyssenkrupp Steel

Наблюдательный совет Thyssenkrupp Steel Europe соберется на заседание в четверг в Duisberg в 3 часа дня. Председатель совета Сигмар Габриэль и Детлеф Ветцель, вице-председатель комитета, проведут пресс-конференцию в 5 часов вечера.

Thyssenkruppemploит 27 000 человек в сталелитейном дивизионе, около 13 000 из которых работают в Duisberg. Компания также нанимает около 70 000 человек в других корпоративных секторах.

Дивизион, пострадавший от экономического спада и более дешевых импортов, ждет реструктуризация. Планы по выделению включают снижение производственной мощности стали в Duisberg, что приведет к сокращению рабочих мест. Споры ведутся вокруг финансовой поддержки, предоставляемой материнской компанией во время выделения. Текущий совет директоров сталелитейного дивизиона считает планы реструктуризации недостаточными.

Только в среду представители акционеров в наблюдательном совете AG высказали поддержку подходу Лопеса к реструктуризации. Они призвали сторону сотрудников воздержаться от беспокойства сотрудников, предлагая широкие индивидуальные сокращения рабочих мест. В последние месяцы профсоюзы и IG Metall неоднократно протестовали против массовых сокращений рабочих мест на различных мероприятиях.

Сообщение Handelsblatt

Во время заседания наблюдательного совета Thyssenkrupp Steel в четверг может быть рассмотрен вопрос о замене некоторых членов совета директоров металлического дивизиона в свете сообщения Handelsblatt о многочисленных перестановках. Сообщение также упоминает возможность получения другими членами совета директоров, в том числе из металлического дивизиона, предложений о расторжении контрактов.

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