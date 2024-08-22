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На деятельность BVB в области трансфертов присвоен следующий рейтинг:

 and  Grigoriy Williams
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- На деятельность BVB в области трансфертов присвоен следующий рейтинг:

Дортмунд, как ожидается, вновь будет претендовать на титул в предстоящем сезоне, согласно мнению Лотара Маттеуса. Бывший рекордсмен национальной сборной похвалил подход клуба к трансферам. "Я очень высоко оцениваю стратегию трансферов Дортмунда, поставлю бы им 8 из 10 в этом году. Игроки, которых они подписали, делают Дортмунд командой, с которой нужно считаться", - сказал 63-летний Маттеус в интервью немецкому пресс-агентству.

Клуб уже подписал бразильского защитника Яна Куто, французского форварда Серу Гюирасси, а также немецких международников Паскаля Гроса, Вальдемара Антона и Максимилиана Бейера. Дортмунд начнет свой новый сезон Бундеслиги в субботу (в 18:30) против "Эйнге 04".

"Я с нетерпением жду Бундеслигу, в которой теперь есть несколько явных претендентов на титул, примерно 4,5 команды могут выступать на самом высоком уровне. Возможно, они не закончат с одинаковым количеством очков, но будут близки друг к другу", - сказал эксперт Sky. "Я не ожидаю, что какая-либо команда будет доминировать, как Леверкузен в прошлом сезоне. Я думаю, это будет напряженная борьба между Леверкузеном и Баварией, с БВБ всегда в игре".

Наличие нескольких команд, способных выступать на самом высоком уровне, как отметил эксперт Sky, делает Бундеслигу захватывающей лигой в этом сезоне. Среди этих претендентов Дортмунд, с их новыми подписаниями, считается "другой" командой, у которой есть реальный шанс побороться за титул.

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