- На дебюте в Лондоне, сосредоточившись на стиле Сен-Лорана

Зои Кравиц, 35 лет, черпает утешение в своих близких, продвигая свой дебют в режиссуре, "Поморгай дважды". На лондонской презентации этого напряженного рассказа ее отец, Ленни Кравиц (60), был рядом с ней на красной ковровой дорожке. Пара очаровала фотографов своим присутствием, сияя стилем в сочетающихся нарядах от Сен-Лоран.

Близнецы Сен-Лоран

В сердце британской столицы Зои Кравиц выбрала захватывающую комбинацию ярко-красной майки и струящейся макси-юбки, слегка завязанной на талии. Ее гладкая прическа была строгим пучком с центральным пробором, а очарование исходило от минимального макияжа, подчеркивающего губы и брови.

Рядом с ней стоял ее отец Ленни Кравиц, который также носил творение Сен-Лорана. На премьере музыкант выбрал стильный двубортный костюм светлого цвета, демонстрирующий его подтянутую фигуру под пиджаком. Его образ завершали белые туфли и темные солнцезащитные очки.

Во время премьеры фильма Зои Кравиц получила поддержку от своего жениха, Ченнинга Татума (44), который играет главную роль, богатого предпринимателя Слейтера Кинга, в фильме. На лондонском показе Татум выбрал классический черный костюм, дополненный белой рубашкой и черным галстуком.

Его стиль напоминал его августовский наряд на красной ковровой дорожке в Лос-Анджелесе, где он и Кравиц впервые появились вместе.

Помолвлены с 2023 года

В июле пару фотографировали вместе после премьеры фильма "Унеси меня на Луну" в Нью-Йорке, в котором снимался Татум. Их публичное проявление нежности было отмечено журналом "People", когда они шли рука об руку перед кинотеатром. Они встречаются более двух лет и обручились в 2023 году.

Оба, Зои Кравиц и любящий партнер Ченнинг Татум, пережили брак. Татум был женат на актрисе Дженне Деван (43) с 2009 по 2019 год, воспитывая дочь Эверли (10) с ней. С другой стороны, Кравиц была замужем за актером Карлом Глюсманом (36) с 2019 по 2021 год.

"Я не буду лгать", - призналась Зои Кравиц, делясь историями о своем пути к созданию "Поморгай дважды", ее голос был полон благодарности и радости от поддержки, которую она получила от своих близких.

После фильма на сеансе вопросов и ответов Ленни Кравиц добавил: "Я не буду лгать", раскрывая, как он гордится своей дочерью и сильной историей, которую она принесла на большой экран.

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