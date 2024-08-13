Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

На данный момент самый жаркий день в году на юго-западе - - 36,3 градуса

Высокие температуры держатся уже два дня подряд. Вчерашний временный рекорд в Баден-Вюртемберге не продержится долго.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

- На данный момент самый жаркий день в году на юго-западе - - 36,3 градуса

Жарко, ещё жарче, жарче всего по всей Германии, но не самое жаркое: В Вагахёзеле-Киррлахе в районе Карлсруэ по предварительным данным немецкого метеорологического службы (DWD) была зафиксирована вторая по величине температура в стране - 36,3°C. Самое высокое значение было зафиксировано в Бад-Нойенар-Арвайлере в Рейнланде-Пфальце - 36,5°C, сообщил метеоролог из DWD. Таким образом, вторник стал пока самым жарким днем ​​в этом году, превзойдя предыдущий рекорд 35,7°C.

В понедельник во всей стране также было зафиксировано второе по величине значение в Баден-Вюртемберге: В Ольсбахе температура кратковременно достигла 35,6°C, сообщалось.

Это совпало с предыдущим рекордным значением в стране за год - 35,4°C, зафиксированным в Мюлльхайме, Баден-Вюртемберг, 30 июля.

В городе Андернах в Рейнланде-Пфальце по предварительным данным DWD была зафиксирована температура 36,2°C. То же значение было зарегистрировано в Эннигерлохе-Остенфельде, Северный Рейн-Вестфалия, сказал представитель. Однако, по сообщениям, в Баварии также был преодолен рубеж 36°C: В Китцингене температура достигла 36,1°C.

По всей Германии были зафиксированы многочисленные жаркие точки, с температурой, поднимающейся по всей стране. Несмотря на то, что Германия установила многочисленные рекорды температуры, самым жарким местом в стране в тот день стал Бад-Нойенар-Арвайлер в Рейнланде-Пфальце.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно