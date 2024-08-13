- На данный момент самый жаркий день в году на юго-западе - - 36,3 градуса

Жарко, ещё жарче, жарче всего по всей Германии, но не самое жаркое: В Вагахёзеле-Киррлахе в районе Карлсруэ по предварительным данным немецкого метеорологического службы (DWD) была зафиксирована вторая по величине температура в стране - 36,3°C. Самое высокое значение было зафиксировано в Бад-Нойенар-Арвайлере в Рейнланде-Пфальце - 36,5°C, сообщил метеоролог из DWD. Таким образом, вторник стал пока самым жарким днем ​​в этом году, превзойдя предыдущий рекорд 35,7°C.

В понедельник во всей стране также было зафиксировано второе по величине значение в Баден-Вюртемберге: В Ольсбахе температура кратковременно достигла 35,6°C, сообщалось.

Это совпало с предыдущим рекордным значением в стране за год - 35,4°C, зафиксированным в Мюлльхайме, Баден-Вюртемберг, 30 июля.

В городе Андернах в Рейнланде-Пфальце по предварительным данным DWD была зафиксирована температура 36,2°C. То же значение было зарегистрировано в Эннигерлохе-Остенфельде, Северный Рейн-Вестфалия, сказал представитель. Однако, по сообщениям, в Баварии также был преодолен рубеж 36°C: В Китцингене температура достигла 36,1°C.

По всей Германии были зафиксированы многочисленные жаркие точки, с температурой, поднимающейся по всей стране. Несмотря на то, что Германия установила многочисленные рекорды температуры, самым жарким местом в стране в тот день стал Бад-Нойенар-Арвайлер в Рейнланде-Пфальце.

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