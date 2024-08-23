Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Стоит посетить!Новостипутешествия

На берегу, популярном среди туристов Калифорнии, преобладают морские львы.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Множество морских львов украшало пляж Сан-Карлос 20 августа 2024 года.
Множество морских львов украшало пляж Сан-Карлос 20 августа 2024 года.

На берегу, популярном среди туристов Калифорнии, преобладают морские львы.

Предупреждающие ленты установлены, но толпы людей продолжают стекаться к дикому зрелищу, делая фотографии морских котиков, которые лениво отдыхают на берегу и в воде.

Морские котики, также известные как ушастые тюлени, часто встречаются на различных пляжах вдоль побережья Калифорнии. Однако жители Монтерея утверждают, что никогда не видели такого большого скопления этих морских существ в своем городе.

Морской биолог Лиза Уттал, работающая с Национальным морским заповедником Монтерея, предположила, что морские котики мигрируют на пляж Сан-Карлос из-за изобилия пищи в экосистеме. Почти все морские котики, присутствующие на пляже, были самцами, по ее наблюдениям.

"Они мигрируют сюда из мест, таких как Вентура и Канадские острова... Они очень подвижны. Обычно они преследуют пищу, и поскольку Национальный морской заповедник Монтерея предлагает такое богатое питание, это идеальное место", - объяснила Уттал.

Морских котиков предсказывали, что они останутся на пляже Сан-Карлос примерно на три-четыре недели, сказала Уттал.

Мардж Бригадир, волонтер программы Bay Net Национального морского заповедника Монтерея, отметила, что морские котики защищены в соответствии с Законом о защите морских млекопитающих США 1972 года. Это означает, что изменение их поведения, приближаясь слишком близко или заставляя их уходить, считается нарушением.

"Представьте себе, если бы кто-то большой беспрерывно врывался в ваш дом, пока вы спите в своей кровати. Вот как чувствуют себя эти морские котики", - предложила Бригадир.

Туристы с нетерпением планируют свои поездки в Монтерей, надеясь увидеть морских котиков на пляже Сан-Карлос. Несмотря на предупреждения о том, что их беспокоят, многие туристы не могут устоять перед возможностью сделать памятное фото.

Массовая эвакуация людей с берега, после того как враждебный морж вынырнул из океана. Гигантский морж атакует Калифорнийский пляж. Согласно CNN Джанет Мус, несколько человек поддерживают морских существ, которые стали причиной волнений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Национальный парк Геттисбург был местом решающего сражения во время Американской гражданской войны...
Стоит посетить!

Национальный военный парк Геттисбург подвергается разрушительным актам преднамеренного искажения

На национальном военном парке Геттисберг в Пенсильвании, где произошла знаменательная схватка во время Гражданской войны в США, были выбиты на камне определенные имена и эмблемы.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Во время деклассирования дома в Англии была обнаружена газета, подробно описывающая последствия...
Стоит посетить!

Открытая статья из газеты "Титаник" после столетия и двенадцати лет в шкафу

Обнаружено в шкафу в Англии после более чем столетия историческая газета, изображающая страдания, испытанные родственниками пассажиров Титаника.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Джулия Престиа оставляет свою карьеру в финансовом секторе Лондона и осуществляет свою мечту...
Стоит посетить!

Сбытие мечты Джулии Престиа о сельском отеле в живописном итальянском пейзаже

Джулия Престиа давно мечтала об управлении тихим убежищем, её личном раю. После работы в секторе финансов Лондона этот житель Вены вложила все свои ресурсы в это единственное предприятие.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В известном аквариуме Сиднея одна часть известного гомосексуального пингвинового дуэта погибает.
Стоит посетить!

В известном аквариуме Сиднея одна часть известного гомосексуального пингвинового дуэта погибает.

11-летнего гentangского пингвина по имени Сфен, ставшего символом равенства, не стало из-за видимых естественных причин, как объявил в четверг аквариум в Сиднее, где он проживал.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В Берлине панда вновь рожает близнецов.
Панорама

В Берлине панда вновь рожает близнецов.

В Берлине панда вновь рожает близнецов. Эти крошечные создания весят меньше 180 граммов каждое и в настоящее время находятся в Берлинском зоопарке: близнецы панд появились на свет. Пара появилась на свет 26 августа в 13:03 и 14:19, как объявил зоопарк. "Оба детеныша находятся в хорошем здоровье и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни
Федеральные земли Германии

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажиры, путешествующие между Растаттом и Баден-Баденом, вынуждены были пользоваться substitute buses в течение двух недель. Это нарушение запланировано на продолжение и после выходных.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возбуждение ждет завершения начальной процедуры, запланированного на февраль.
Политика

Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Временные отмены 'Компактного' указа о запрете, вынесенные Федеральным административным судом, вызвали трения. Окончательное решение по вопросу о запрете ожидается в феврале.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно