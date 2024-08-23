На берегу, популярном среди туристов Калифорнии, преобладают морские львы.

Предупреждающие ленты установлены, но толпы людей продолжают стекаться к дикому зрелищу, делая фотографии морских котиков, которые лениво отдыхают на берегу и в воде.

Морские котики, также известные как ушастые тюлени, часто встречаются на различных пляжах вдоль побережья Калифорнии. Однако жители Монтерея утверждают, что никогда не видели такого большого скопления этих морских существ в своем городе.

Морской биолог Лиза Уттал, работающая с Национальным морским заповедником Монтерея, предположила, что морские котики мигрируют на пляж Сан-Карлос из-за изобилия пищи в экосистеме. Почти все морские котики, присутствующие на пляже, были самцами, по ее наблюдениям.

"Они мигрируют сюда из мест, таких как Вентура и Канадские острова... Они очень подвижны. Обычно они преследуют пищу, и поскольку Национальный морской заповедник Монтерея предлагает такое богатое питание, это идеальное место", - объяснила Уттал.

Морских котиков предсказывали, что они останутся на пляже Сан-Карлос примерно на три-четыре недели, сказала Уттал.

Мардж Бригадир, волонтер программы Bay Net Национального морского заповедника Монтерея, отметила, что морские котики защищены в соответствии с Законом о защите морских млекопитающих США 1972 года. Это означает, что изменение их поведения, приближаясь слишком близко или заставляя их уходить, считается нарушением.

"Представьте себе, если бы кто-то большой беспрерывно врывался в ваш дом, пока вы спите в своей кровати. Вот как чувствуют себя эти морские котики", - предложила Бригадир.

Туристы с нетерпением планируют свои поездки в Монтерей, надеясь увидеть морских котиков на пляже Сан-Карлос. Несмотря на предупреждения о том, что их беспокоят, многие туристы не могут устоять перед возможностью сделать памятное фото.

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