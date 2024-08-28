"Мы сталкиваемся с определенной трудной ситуацией, не похожей на любую, с которой мы сталкивались раньше".

Из немецкой экономики одна плохая новость следует за другой. Экономические показатели резко идут вниз. Тем не менее, главный экономист известного банка ING* Карстен Брезески не видит, чтобы Германия скатывалась в серьезную рецессию. В интервью ntv.de экономист предсказывает развитие, которого мы еще не видели здесь.

ntv.de: Недавно немецкая экономика сократилась. Экономические индикаторы, такие как индекс Ifo для коммерческой уверенности или индекс GfK для потребления, также движутся вниз. Если бы вы поставили оценку, насколько серьезна ситуация с немецкой экономикой?

Карстен Брезески: Мы снова вернулись к 4. Весной еще была некоторая оптимистичность и даже намек на нее. К удивлению, экономика показала рост в первом квартале, и многие индикаторы указывали на растущий тренд. Однако в последнее время, например, с мая, мы видим смену настроения. Индекс Ifo, например, упал уже в четвертый раз подряд. С мая прогресс экономики снова пошел на спад.

Что это drives? Что изменилось с весны?

Это доза реальности. Оптимизм весны был, к сожалению, преувеличен. Многие надеялись, что будет лучше. Таким образом, роль сыграло настроение. Кроме того, была надежда, что глобальная экономика, в частности, китайская экономика, может показать лучшие результаты, чем прогнозировалось в начале года. Американская экономика также стартовала хорошо. В Германии, например, сектор строительства показал лучшие результаты, чем ожидалось.

Что произошло потом?

Эта оптимистичная оценка оказалась короткой. Было ясно и тогда, что экономика охладится. Также было ясно, что то, что мы видели в секторе строительства, было временным из-за окончания зимы. Но главное, не все поняли весной, что у нашей экономики есть как циклические, так и структурные проблемы. Представление о том, что все происходящее является частью бизнес-цикла и что оно улучшится со временем, оставалось преобладающим.

Какие структурные факторы вы имеете в виду?

Не заметили, что, например, роль Китая претерпела структурную трансформацию. Китай превратился в системного конкурента. Наш экспортный сектор уже не получает столько выгод от Китая, независимо от того, что происходит там с экономикой. И мы уже не получаем столько выгод от американской экономики из-за растущего протекционизма там. Оптимисты также недооценили тревогу среди немецкого населения. Геополитическая неопределенность существует уже несколько лет, но теперь добавилась внутренняя политическая неопределенность, отсутствие планирования безопасности для компаний и потребителей, и это из-за политического процесса коалиции "светофора", такого как колебания закона о отоплении. Несмотря на растущие доходы, потребители стали более осторожными, например, в отношении занятости. Количество безработных растет, как и количество банкротств. Это еще не катастрофа, но люди это чувствуют и становятся более осторожными в своих расходах.

Вы рисуете мрачную картину. Что дальше? Мы движемся к серьезному экономическому кризису?

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Мы находимся в кризисе, но этот кризис не похож на те, которые мы испытывали раньше. Мы не переживаем рецессию. Показатель роста в -0,1 процента или +0,1 процента не так уж и важен. Важно то, что учитывая масштаб нашей экономики, мы находимся на том же уровне, что и до пандемии. другими словами, мы не видели значительного роста уже более четырех лет. Мы находимся в стагнации, подобной той, что переживает Япония в последние годы. Долгосрочная экономическая стагнация приводит к проблемам, с которыми мы еще не сталкивались, таким как распределение между богатыми и бедными, между молодыми и старыми. Это структурные изменения, которые мы начинаем чувствовать, и они будут продолжать расти.

На самом деле нет признаков экономического recovery? Реальные доходы растут со скоростью, которой мы не видели уже давно. На рынке труда все еще все в порядке, несмотря на некоторое ослабление. Не могли бы они послужить основой для возрождения экономики?

Есть два диких карта для экономики: потребители, чьи доходы растут, и компании, чьи запасы необычайно высоки. Обычно эти запасы нужно было бы сократить, и тогда производство возобновилось бы - немного. Однако эти были также нашими дикими картами для первой половины года, и, к сожалению, они не сработали. Что касается потребителей, важно помнить, что они уже несколько лет страдают от потери покупательской способности из-за постоянной инфляции. Люди сначала создадут финансовые резервы, прежде чем снова начнут тратить. Я не хочу рисовать полностью мрачную картину: стагнация не означает, что все рухнет сейчас. Мы снова увидим некоторый рост в какой-то момент. Однако мы не будем праздновать экономическое чудо 3.0 в ближайшие годы.

Федеральное правительство часто вводит пакеты роста, ускорители роста и т. д., чтобы стимулировать экономику. Или мы бессильны перед этими структурными сдвигами в Китае и США?

Эти пакеты от союза светофоров, как правило, попадают в цель, но они не дотягивают в некоторых областях, в частности, в плане финансовой поддержки. Эти инициативы недостаточно весомы, чтобы существенно стимулировать рост. Основная цель эффективной экономической политики - обеспечить долгосрочную безопасность и стабильность. Например, есть проблема с энергетической политикой. Не то, чтобы энерготарифы были чрезвычайно высокими, а скорее, что бизнесу не хватает предсказуемости. Они не знают, каков будет ландшафт цен в ближайшие годы. Поскольку мы находимся в длительной стагнации, а не в краткосрочном спаде, традиционные кейнсианские стратегии не окажут большой помощи. В лучшем случае, они могут вызвать временный подъем. Необходимы долгосрочные инвестиции в цифровизацию, инфраструктуру и образование. Нужна комплексная долгосрочная экономическая политика, а не разрозненные меры, такие как субсидии здесь и там или миллиарды на завод по производству полупроводников. И, конечно же, эту стратегию нужно эффективно коммуницировать. Помните, экономика - это, как говорят, половина психологии. Это может культивировать чувство надежды, которое поможет нам выбраться из этой стагнации.

Макс Борowski поговорил с Карстеном Брзески

Недавнее сокращение ВВП Германии отражено в снижении показателей экономических индикаторов, таких как индекс Ifo и индекс GfK. Несмотря на это, Карстен Брзески, главный экономист ING, не ожидает серьезной рецессии в Германии.

Даже с текущим сокращением ВВП и снижением показателей экономических индикаторов Брзески ожидает развития, которого еще не видели в немецкой экономике.

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