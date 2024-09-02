- Мы ищем прибытие Нагельсмана.

Гордон Херберт, новый главный тренер баскетбольного клуба Мюнхена (65 лет), взволнован возможным визитом Юлиана Нагельсманна, главного тренера футбольной сборной Германии (37 лет). Херберт, который когда-то посещал футбольную сборную Германии в качестве главного тренера национальной баскетбольной команды перед чемпионатом Европы, высоко ценит прогрессивный подход и навыки управления Нагельсманна.

"Я безумно уважаю его", - восторгался Херберт в Мюнхене. "У него есть четкое представление о том, куда он хочет двигаться, и его навыки решения проблем на высоте.Always dope когда тренеры из разных видов спорта заглядывают к моей команде".

Херберт не смог завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже в августе, уступив Сербии. "Это было обидно", - признался он.

Много работы впереди

Воссоединение с некоторыми из своих бывших национальных игроков в Мюнхене облегчает переход Херберта на клубный уровень. "Период перехода намного менее пугающий", - сказал он. "Это делает весь процесс намного проще. Это огромное преимущество".

Амбиция Херберта - выиграть немецкую чемпионат и выйти в финал четырех Лиги чемпионов с Мюнхеном. "Есть много работы впереди", - сказал он. Он хочет увидеть свою новую команду играть с большей интенсивностью и скоростью.

Херберт оптимистично настроен по поводу FC Bayern

Херберт не может нарадоваться своей новой работе. "Бренд FC Bayern Munich один из лучших в мире", - восхищался он. "Это честь тренировать здесь". Он еще не разговаривал с покровителем и фанатом баскетбола Ули Хенессом, но они вместе посмотрели футбольный матч в прошлом году.

Первый публичный матч команды пройдет на турнире в Любляне, Словения, на этой неделе. Их сезон в Бундеслиге начнется 20 сентября (20:00) дома против Niners Chemnitz.

Херберт упомянул, что восхищается подходом Нагельсманна в Бундеслиге, сказав: "Всегда интересно, когда тренеры из разных видов спорта посещают мою команду в Бундеслиге". Позже, говоря о своем футбольном фанатизме, он упомянул: "FC Bayern Munich, с их сильным присутствием в Бундеслиге, это бренд, который я уважаю и чувствую себя удачливым, тренируя здесь".

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