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ПроисшествияНовостиУбийство

"Мы глубоко опечалены и едины в нашем горе"

В Солingen жертвами стали трое, ещё пятеро пострадали. В ту же ночь политические фигуры высказали своё мнение.

 and  Grigoriy Williams
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Герберт Рёль, занимающий пост министра внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии, прибывает на...
Герберт Рёль, занимающий пост министра внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии, прибывает на место в Соллингене, демонстрируя заметные эмоции.

- "Мы глубоко опечалены и едины в нашем горе"

Следуя жестокому нападению в Солingen, где человек с ножом лишил жизни троих невинных жертв во время городского праздника и оставил по крайней мере пятерых в критическом состоянии, политические фигуры выразили своё потрясение. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) прибыл на место поздно ночью и выглядел явно расстроенным. "Внезапно кто-то просто начинает резать людей," сетовал Рёль. "Мы в Северном Рейне-Вестфалии потрясены до глубины души и объединены в скорби."

Рёль также предостерег от поспешных выводов. "Мы не можем делать никаких предположений об этом человеке или его мотивах, пока нет твердых фактов," заявил политик после осмотра места происшествия. "Просто нет никаких конкретных фактов для этого."

Вюст осуждает нападение в Солingen

Губернатор Северного Рейна-Вестфалии Хенрик Вюст также выступил с заявлением поздно ночью. В "Твиттере" он осудил нападение как "акт бессмысленного и жестокого насилия". "Это ударило по нашей стране," продолжил Вюст.

Северный Рейн-Вестфалия единодушно потрясена и скорбит. "В эти темные часы наши мысли и сердца с Солingen," добавил политик ХДС. "И: Большое спасибо всем первым ответившим и нашим полицейским, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасать других в эти критические моменты."

Мэр Солingen Тимо Курцбах обратился к своим гражданам поздно вечером через Facebook. "Меня переполняет горечь, что наша город стала жертвой нападения," написал он. "У меня наворачиваются слезы, когда я думаю о тех, кого мы потеряли."

Нападение в Солingen было решительно осуждено губернатором Северного Рейна-Вестфалии Хенриком Вюстом. Он описал его как "акт бессмысленного и жестокого насилия". (Вюст осуждает нападение в Солingen)

Это трагическое событие глубоко опечалило Солingen, и община единодушно потрясена и скорбит. (Вюст осуждает нападение в Солingen)

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