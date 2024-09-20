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Музыканты вроде Ману Чао недавно выпустили новый музыкальный альбом.

 and  Yaroslav Smith
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Музыканты вроде Ману Чао недавно выпустили новый музыкальный альбом.

В 1998 году Manu Chao потряс мир своим хитом "Bongo Bongo" с альбома "Clandestino". Семнадцать лет спустя, этот французский музыкант с корнями в Басконии и Галисии выпускает свой новый альбом "Viva Tu", первый студийный альбом за это время.

В этом сборнике из 13 треков представлены разные языки: французский, английский, испанский и португальский. Подписи, ритмы и темы, которые принесли Чао множество наград, присутствуют на "Viva Tu". 63-летний артист продолжает развивать стиль "Mestizo", смесь рока, регги, ска и традиционных латиноамериканских звуков, который он представил в "Clandestino".

Но Чао не боится экспериментировать. Его сотрудничество с американской страной легендой Уилли Нельсоном в треке "Heaven's Bad Day" и испанским музыкантом Лаети в "Tu Te Vas" тому доказательство.

Этим летом фанаты смогут увидеть живые выступления Чао в основном в неевропейских местах, таких как Мексика и Калифорния. С запланированными шоу в крупных европейских городах, таких как Берлин, Париж, Лондон, Барселона и Мадрид, он скоро вернется в Старый Свет. Точные даты еще не объявлены, но вы можете следить за обновлениями на его веб-сайте и в Instagram.

В июне Чао выпустил свой первый сингл с "Viva Tu" - "São Paulo Motoboy", посвященный мотоциклистам-курьерам из Сан-Паулу, Бразилия, которые также вдохновили документальный фильм артиста.

Этот новый альбом "Viva Tu" демонстрирует универсальность Чао в языках, включая французский, английский, испанский и португальский, отражая его международную популярность. Во время предстоящего тура фанаты в Испании, особенно в Барселоне и Мадриде, смогут насладиться его живыми выступлениями.

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