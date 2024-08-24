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Музыканты, попавшие в больницу, страдают от кожных повреждений

Музыкант СидWilson получил серьезные ожоги во время шокирующего инцидента, о котором он рассказал в Инстаграм, показав свои раны.

 and  James Williams
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В 2021 году, Сид Уилсон получил ожоги лица из-за несчастного случая.
В 2021 году, Сид Уилсон получил ожоги лица из-за несчастного случая.

- Музыканты, попавшие в больницу, страдают от кожных повреждений

DJ Slipknot Сида Уилсона (47) госпитализирован с ожогами

Похоже, музыкант Сид Уилсон, партнер Келли Осборн (39) и DJ Slipknot, попал в больницу из-за ожогов. Сообщается, что инцидент произошел, когда Уилсон ухаживал за костром на ферме, которую он делит с Осборн и их сыном Сидни (2). Огонь, видимо, вышел из-под контроля, что привело к травмам Уилсона, как видно из публикаций в Instagram, сделанных им и Осборн.

Уилсон получил серьезные ожоги

С субботы (24 августа) Уилсон регулярно публикует обновления в Instagram, демонстрирующие его путь в больнице. Видео показывают, что Уилсон получил ожоги второй степени на лице и руках, из-за чего кожа покраснела, губы припухли, а появились волдыри.

Келли Осборн также посетила Уилсона в больнице и поделилась своими мыслями через историю в Instagram. Она объяснила: "Вот почему нужно держаться подальше от горящих куч", качая головой в неверии. Она продолжила: "Он сам поджег себя, и все взорвалось".

Приверженность Уилсона туру несмотря на травмы

Несмотря на серьезные травмы, Уилсон остается непреклонным в своих амбициях, как видно из его публикаций в Instagram. Он поклялся поправиться и присоединиться к группе на предстоящем туре, сказав: "Я поправлюсь, что бы ни случилось. Увидимся всех на туре".

Slipknot также подтвердили участие Уилсона в предстоящих выступлениях, написав в публикации в Instagram: "Наш товарищ Сид Уилсон попал в аварию сегодня и получил ожоги. Он recuperates дома с семьей и будет с нами на сцене на следующей неделе на Rocklahoma. Мы благодарим всех за поддержку и с нетерпением ждем встречи с вами".

Slipknot выступят на фестивале Rocklahoma в Оклахоме, который пройдет с 1 по 3 сентября.

После костра Уилсон врачи усердно работают, чтобы помочь ему восстановиться от ожогов второй степени. Несмотря на травмы, решимость Уилсона присоединиться к Slipknot на предстоящем туре остается непоколебимой.

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