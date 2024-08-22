Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЗвезды

Музыканты Badmómzjay, Samu Haber и другие претендуют на награду Radio Prize.

Ежегодно в Гамбурге, Германия, великолепные создатели радио отмечаются с большим признанием. Звездный состав оставляет незабываемое впечатление.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

- Музыканты Badmómzjay, Samu Haber и другие претендуют на награду Radio Prize.

Начало сентября собирает сливки немецкого радио, когда музыкальные радио-легенды блистают в центре внимания. Церемония вручения German Radio Award 2024, по данным Северо-Германского радиовещания в Гамбурге, будет включать в себя выступления рэпера Badmómzjay, певцов Саму Хабер и Михаэля Шульте, электро-поп-группы ClockClock и DJ Lost Frequencies. 5 сентября роскошное мероприятие состоится в Neue Flora в Гамбурге, которое будет транслироваться в прямом эфире и вещаться на нескольких общественных и частных радиостанциях. В эту ночь будет вручено десять наград, а ведущими станут Петра Шмидт-Шаллер, Стивен Гетцен, "Чекер Тоби" Тобиас Крель, София Пассманн, литературный критик Денис Шек и шлягер-певица Беатрикс Эгли.

Немецкая радиопремия считается самой престижной наградой в отрасли.

Звезды музыкальной индустрии, в том числе музыкальные легенды и современные артисты, ожидаются на церемонии вручения German Radio Award. В эту знаменательную ночь звезды радио, такие как Петра Шмидт-Шаллер и Беатрикс Эгли, будут вручать награды.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ожидаемый урожай зерна в этом году оценивается в 39 миллионов метрических тонн.
Панорама

Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность по поводу значительно сниженной урожайности.

Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность по поводу значительно сниженной урожайности. Фермеры в Германии столкнулись с неудовлетворительным урожаем в этом году, с показателями урожайности зерновых, значительно ниже, чем в предыдущем году. Основными причинами являются избыточные осадки и недостаток солнечного света. Однако то, что действительно раздражает фермеров, - это "теоретические" нормы,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
П Blancs, имеющих уникальную экспертизу, обнаружили дополнительное тело в 'Байесовском'.
Панорама

Тело предпринимателя Майка Линча было найдено в затонувшей яхте.

Тело предпринимателя Майка Линча было найдено в затонувшей яхте. Водолазы извлекли из затонувшей роскошной британской яхты "Бейзиан", находящейся у берегов сицилийского итальянского острова, пятый труп человека. Личность погибшего установлена как британский технологический магнат Майк Линч. Его тело было извлечено с яхты на глубине 50 метров. К сожалению, 18-летняя

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В Сан-Франциско, США, последствия кризиса фенциклидина более очевидны среди его жертв.
Панорама

Смертельные случаи, связанные с фентанилом в количестве двух миллиграммов: увеличивается ли количество этого мощного опиоида, поступающего в Германию?

- Смертельные случаи, связанные с фентанилом в количестве двух миллиграммов: увеличивается ли количество этого мощного опиоида, поступающего в Германию? В мире незаконного оборота наркотиков героин является популярным рекреационным веществом уже много лет, и значительная часть летальных исходов, связанных с наркотиками, в Германии приходится на него. Однако на рынке появляются более

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Во время своего размножения дюelisны могут проявлять агрессивное поведение
Панорама

Дельфины нападают на пловцов в Японии: может ли одиночество быть причиной?

В течение последних трёх лет дельфин нанес травмы приблизительно 50 людям в прибрежной зоне для плавания на западе Японии. Возможно, он испытывает одиночество и ищет партнёра по ně compagnie.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Ожидаемый урожай зерна в этом году оценивается в 39 миллионов метрических тонн.
Панорама

Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность по поводу значительно сниженной урожайности.

Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность по поводу значительно сниженной урожайности. Фермеры в Германии столкнулись с неудовлетворительным урожаем в этом году, с показателями урожайности зерновых, значительно ниже, чем в предыдущем году. Основными причинами являются избыточные осадки и недостаток солнечного света. Однако то, что действительно раздражает фермеров, - это "теоретические" нормы,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
ФДП призывает прекратить предоставление пособий на гражданство для украинских беженцев.
Политика

ФДП призывает прекратить предоставление пособий на гражданство для украинских беженцев.

ФДП призывает прекратить предоставление пособий на гражданство для украинских беженцев. Согласно ФДП, украинским беженцам не следует автоматически предоставлять пособие по безработице. Как заявил генеральный секретарь Биджан Дир-Сарай в беседе с Reuters в Берлине, "Поддержка в соответствии с Законом о беженцах была бы более уместной". Дир-Сарай похвалил министра-президента Бранденбурга

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Долгосрочные изменения в пенсионных льготах могут потенциально создавать трудности для более...
Политика

Предлагаемые расширенные пенсионные выплаты создают проблемы для молодого поколения

Предлагаемые расширенные пенсионные выплаты создают проблемы для молодого поколения Расширение срока поддержания уровня пенсий, согласно свежим расчетам Института Ифо в Дрездене, приводит к невыгоде для более молодых людей. Эти люди получают выгоду от гарантированных пенсий на пенсии, но должны платить более высокие взносы в течение своего трудового стажа, как указано

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Центральный вокзал, где проходят акции протеста: "Это демонстрации"
Федеральные земли Германии

Центральный вокзал, где проходят акции протеста: "Это демонстрации"

Человека обвиняют в смертельном выстреле в голову на центральном вокзале Франкфурта, оставив место происшествия без единого слова. Удивляет, как такое насилие могло произойти в таком многолюдном месте.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно