- Музыканты Badmómzjay, Samu Haber и другие претендуют на награду Radio Prize.

Начало сентября собирает сливки немецкого радио, когда музыкальные радио-легенды блистают в центре внимания. Церемония вручения German Radio Award 2024, по данным Северо-Германского радиовещания в Гамбурге, будет включать в себя выступления рэпера Badmómzjay, певцов Саму Хабер и Михаэля Шульте, электро-поп-группы ClockClock и DJ Lost Frequencies. 5 сентября роскошное мероприятие состоится в Neue Flora в Гамбурге, которое будет транслироваться в прямом эфире и вещаться на нескольких общественных и частных радиостанциях. В эту ночь будет вручено десять наград, а ведущими станут Петра Шмидт-Шаллер, Стивен Гетцен, "Чекер Тоби" Тобиас Крель, София Пассманн, литературный критик Денис Шек и шлягер-певица Беатрикс Эгли.

Немецкая радиопремия считается самой престижной наградой в отрасли.

Звезды музыкальной индустрии, в том числе музыкальные легенды и современные артисты, ожидаются на церемонии вручения German Radio Award. В эту знаменательную ночь звезды радио, такие как Петра Шмидт-Шаллер и Беатрикс Эгли, будут вручать награды.

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