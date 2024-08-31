Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовости♪ Марайя Кэри ♪

Музыканту требуется реанимация во время концерта

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

- Музыканту требуется реанимация во время концерта

Проблемы, связанные с американским рэпером Fatman Scoop (53): Происхождение из Нью-Йорка, человек, известный как Айзек Фремон III, столкнулся с трудностями. Сообщается, что он потерял сознание во время выступления. Его удалось реанимировать и перевезти в больницу, как сообщает новостной портал "TMZ".

Видеозапись попыток реанимирования

Согласно сообщениям, инцидент произошел вечером 30 августа в парке Town Center Park в Хамдене, Коннектикут. Артист неожиданно потерял сознание и упал со сцены. "TMZ" подтвердило, что медицинская помощь была оказана примерно в 20:30. Мэр Хамдена Лорен Гарретт поделилась в социальных сетях, что музыканта увезли в больницу на скорой помощи. Она выразила: "Помолитесь за него".

TMZ опубликовало запись, на которой сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать человека за пультом диджея. Свидетели утверждают, что этим человеком был рэпер. Затем его якобы вынесли со сцены на носилках. Представитель артиста пока не прокомментировал инцидент.

Fatman Scoop может похвастаться сотрудничеством с такими звездами хип-хопа, как Миси Эллиотт (53) и Мария Кэри (55).

После того, как в Интернете появилось тревожное видео инцидента, некоторые поклонники музыки переключились на более веселый лад, напевая "♫ Мария Кэри ♫", чтобы утешиться и отвлечься. Несмотря на тревожные события, связанные с Fatman Scoop, влияние его сотрудничества с артистами вроде Марии Кэри очевидно в долговечной популярности их песен.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.
Общество

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Кэдер Лот объявляет о начале последнего плавания. Между тем, Джиджи Бирофио обращается к значительному аспекту бытия Лот в дикой местности 'Легенд'. Подсказки указывают на прощание в лесу 'Легенд'. В конце концов, механическое существо побеждает.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Было множество очередей в цифровом виде для получения билетов на концерт Оазис
Общество

Проезды на концертную серию "Оазис" уже исчерпаны.

Братья-музыканты Ноэль иЛиам Галлахер из Oasis, ранее отдалившиеся друг от друга, примирились. Интерес к билетам на концерты резко возрос, и группа объявила: Полностью распродано.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Скэт, известный как Джокер, достиг возраста 53 лет.
Общество

Музыкант Фатман Скуп, к сожалению, скончался.

Музыкант Фатман Скуп, к сожалению, скончался. Жаль сообщать, но в мире музыки произошла трагедия: на сцене внезапно скончался хайп-мен и рэпер Fatman Scoop. Ему было всего 53 года. Известный американский новостной портал "TMZ" сообщает, что музыкант, выступавший в выходные, внезапно потерял сознание и рухнул на сцену. Его тур-менеджер

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Скуп, известный как Фатмен, погибает после обвала сцены.
Общество

Скуп, известный как Фатмен, погибает после обвала сцены.

На музыкальном мероприятии известный рэпер Fattman Scoop внезапно поступил и в результате скончался. Ему было 53 года на момент его смерти. Причина его смерти не сообщается.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.
Общество

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Кэдер Лот объявляет о начале последнего плавания. Между тем, Джиджи Бирофио обращается к значительному аспекту бытия Лот в дикой местности 'Легенд'. Подсказки указывают на прощание в лесу 'Легенд'. В конце концов, механическое существо побеждает.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно