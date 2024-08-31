- Музыканту требуется реанимация во время концерта

Проблемы, связанные с американским рэпером Fatman Scoop (53): Происхождение из Нью-Йорка, человек, известный как Айзек Фремон III, столкнулся с трудностями. Сообщается, что он потерял сознание во время выступления. Его удалось реанимировать и перевезти в больницу, как сообщает новостной портал "TMZ".

Видеозапись попыток реанимирования

Согласно сообщениям, инцидент произошел вечером 30 августа в парке Town Center Park в Хамдене, Коннектикут. Артист неожиданно потерял сознание и упал со сцены. "TMZ" подтвердило, что медицинская помощь была оказана примерно в 20:30. Мэр Хамдена Лорен Гарретт поделилась в социальных сетях, что музыканта увезли в больницу на скорой помощи. Она выразила: "Помолитесь за него".

TMZ опубликовало запись, на которой сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать человека за пультом диджея. Свидетели утверждают, что этим человеком был рэпер. Затем его якобы вынесли со сцены на носилках. Представитель артиста пока не прокомментировал инцидент.

Fatman Scoop может похвастаться сотрудничеством с такими звездами хип-хопа, как Миси Эллиотт (53) и Мария Кэри (55).

После того, как в Интернете появилось тревожное видео инцидента, некоторые поклонники музыки переключились на более веселый лад, напевая "♫ Мария Кэри ♫", чтобы утешиться и отвлечься. Несмотря на тревожные события, связанные с Fatman Scoop, влияние его сотрудничества с артистами вроде Марии Кэри очевидно в долговечной популярности их песен.

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