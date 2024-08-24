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Музыкант Slipknot Сид Уилсон получил ожоги на всем теле в результате инцидента, в настоящее время находится в процессе восстановления.

Диджей винила Slipknot пока恈тся на восстановлении после несчастного случая, закончившегося ожогами, как заявили в пятницу в группе.

 and  Ann Bradley
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ДЖ Сайд Уилсон присутствует на красной ковровой дорожке премьеры фильма "Cracka" в Arena Cinelounge...
ДЖ Сайд Уилсон присутствует на красной ковровой дорожке премьеры фильма "Cracka" в Arena Cinelounge Sunset, проходящей 17 июня 2021 года в центре Лос-Анджелеса.

Музыкант Slipknot Сид Уилсон получил ожоги на всем теле в результате инцидента, в настоящее время находится в процессе восстановления.

В пятницу на официальном Instagram Slipknot они объявили, что член их группы Сид Уилсон получил ожоги по всему телу в результате несчастного случая. Они добавили, что он восстанавливается с семьей и все равно присоединится к ним на сцене на фестивале Rocklahoma на следующей неделе. Уилсон поблагодарил всех за их добрые пожелания и заверил фанатов, что скоро увидит их.

Уилсон himself поделился видео из больницы в своем Instagram, упомянув «взрыв в моем лице» и ожоги на различных частях тела, в том числе на бровях, рту, лице и руках. Несмотря на дискомфорт, он оставался оптимистичным, сказав, что восстановится и вернется на тур.

На другом видео из больницы Уилсон упомянул, что его перевезли в другую больницу с центром по лечению ожогов, намекая на возможность бриться наголо, чтобы проверить наличие дополнительных ожогов. Он повторил свой оптимизм и благодарность медицинской команде.

Уилсон раскрыл в втором ролике, что его несчастный случай произошел «не во время шоу», а на ферме. Он призвал к осторожности с огнем.

Келли Осборн, партнер Уилсона, поделилась собственными видеороликами из больницы, где она видела своего сына. Она описала инцидент как то, что Уилсон поджег себя и взорвал все. Позже она поблагодарила фанатов за поддержку и сообщила, что едет забирать Уилсона из больницы.

Видео, поделенные tanto Уилсоном, как и Осборн, показали руки и руки Уилсона, плотно перевязанные.

CNN связались с представителями Уилсона и Осборна для дальнейших комментариев. Slipknot должен выступить на фестивале Rocklahoma в Приоре, Оклахома, с 30 августа по 1 сентября.

Видео Уилсона, в которых он рассказывает о своем несчастном случае, стали предметом интереса в мире развлечений, с фанатами, выражающими озабоченность и поддержку его выздоровлению. Несмотря на тяжелые травмы, позитивный настрой Уилсона по отношению к выздоровлению и его план вернуться на турне перевели в вдохновляющее сообщение для его фанатов в сфере развлечений.

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