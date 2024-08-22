Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиГермания

Музыкант получил травму в результате несчастья: "Скорпионы" закрывают шоу в Германии

Скорпионсы отменяют все концерты в сентябре в Германии из-за травмы гитариста Маттиаса Јабса.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

Матиас Ябс имеет в виду этого человека. - Музыкант получил травму в результате несчастья: "Скорпионы" закрывают шоу в Германии

Скорпионы были вынуждены отменить несколько концертов во время своего немецкого этапа тура "Любовь с первого взгляда". К сожалению, все концерты в сентябре отменены из-за несчастного случая, в результате которого гитарист Маттиас Ябс (68) нуждался в хирургическом вмешательстве и последующей реабилитации. Инцидент произошел недавно.

Пострадавшие города включают Нюрнберг (11.9.), Гамбург (13.9.), Лейпциг (15.9.), Кёльн (18.9.) и Франкфурт (20.9.).

Scorpions сожалеют об отмене концертов

Группа приняла это решение с тяжелым сердцем, как указано в пресс-релизе. Они приносят свои искренние извинения более чем 40 000 фанатам, уже купившим билеты, и промоутерам. Они тесно сотрудничают с организаторами тура, чтобы как можно быстрее предоставить обновленную информацию.

Названный в честь своего хит-альбома "Любовь с первого взгляда", который отметил 40-летие в этом году и вывел группу на мировую арену, тур продолжает волновать мир.

Несмотря на трудности, Скорпионы все еще намерены завершить свой тур "Любовь с первого взгляда" в Германии после выздоровления Маттиаса Ябса. Отмена концертов в Германии неприятна, особенно учитывая их massive fanbase в городах, таких как Нюрнберг, Гамбург, Лейпциг, Кёльн и Франкфурт.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Джулия Сигел оказывается под пристальным вниманием и суровым суждением.
Культура

Джулия Сигел оказывается под пристальным вниманием и суровым суждением.

Восьмой день в лагере джунглей был полон эмоций и слез, кульминацией которых стал одновременно собирание вещей знаменитостью-лагерником с облегчением.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Он называет себя "предпочтенным президентом королевы".
Культура

Он называет себя "предпочтенным президентом королевы".

Трамп провозглашает удивительную связь с Королевой, описывая её как необычайную. Отчёты сообщают, что он был её предпочтительным президентом США.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно