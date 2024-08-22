Матиас Ябс имеет в виду этого человека. - Музыкант получил травму в результате несчастья: "Скорпионы" закрывают шоу в Германии

Скорпионы были вынуждены отменить несколько концертов во время своего немецкого этапа тура "Любовь с первого взгляда". К сожалению, все концерты в сентябре отменены из-за несчастного случая, в результате которого гитарист Маттиас Ябс (68) нуждался в хирургическом вмешательстве и последующей реабилитации. Инцидент произошел недавно.

Пострадавшие города включают Нюрнберг (11.9.), Гамбург (13.9.), Лейпциг (15.9.), Кёльн (18.9.) и Франкфурт (20.9.).

Scorpions сожалеют об отмене концертов

Группа приняла это решение с тяжелым сердцем, как указано в пресс-релизе. Они приносят свои искренние извинения более чем 40 000 фанатам, уже купившим билеты, и промоутерам. Они тесно сотрудничают с организаторами тура, чтобы как можно быстрее предоставить обновленную информацию.

Названный в честь своего хит-альбома "Любовь с первого взгляда", который отметил 40-летие в этом году и вывел группу на мировую арену, тур продолжает волновать мир.

Несмотря на трудности, Скорпионы все еще намерены завершить свой тур "Любовь с первого взгляда" в Германии после выздоровления Маттиаса Ябса. Отмена концертов в Германии неприятна, особенно учитывая их massive fanbase в городах, таких как Нюрнберг, Гамбург, Лейпциг, Кёльн и Франкфурт.

Читайте также: