"Малый сбой здоровья" у Брайана Мэя

- Музыкант получил небольшой инсульт

В недавнем посте в Instagram 77-летний музыкант поделился "малым сбоем здоровья" со своей аудиторией. Он признался, что примерно неделю назад перенес небольшой инсульт, упомянув потерю контроля над левой рукой и кратковременное подозрение, что он больше никогда не сможет играть на гитаре. Однако, оставаясь оптимистичным, он называет это небольшой заминкой в своем здоровье.

Ветеран рок-звезда кажется спокойным в видео, заявляя, что после пребывания в больнице в Англии он чувствует себя хорошо и готов играть на гитаре снова. Несмотря на рекомендации оставаться дома, избегать физических нагрузок и не торопиться, он благодарен за исключительный уход, который ему оказали медицинские работники.

Несколько лет назад у Мэя было близкое знакомство со стенокардией, когда три его коронарных артерии были закупорены. Он признался, что был "очень близок к смерти" в то время и снова выразил благодарность за три стента, установленные во время его восстановления в Instagram.

Сооснователь Queen

Сооснователь легендарной рок-группы Queen вместе с Фредди Меркури (1946-1991) и барабанщиком Роджером Тейлором (также 75) в начале 70-х годов, Мэй признан одним из лучших гитаристов в истории рока. После смерти Меркурия в 1991 году группа продолжила существовать под измененным руководством.

Брайан Мэй, несмотря на небольшой инсульт и временную потерю контроля над левой рукой, остается полон надежды и выражает желание снова играть на гитаре. Как сооснователь Queen, Мэй продолжает вдохновлять поколения своей легендарной игрой на гитаре, даже после смерти Фредди Меркурия.

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