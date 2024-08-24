- Музыкант пережил кражу инструмента и в конечном итоге восстановился

На праздновании Старого города в Гёрлице у музыканта украли бас. Согласно объявлению местных властей в городе Нейссе, двое мужчин сначала попросили музыканта указать им путь к туалету возле сцены. Некоторое время спустя музыкант обнаружил, что его дорогой пятиструнный бас-гитару, сделанную на заказ, украли. Полиция оценила стоимость инструмента примерно в 2200 евро. Очевидец смог указать на одного из подозреваемых. В конце концов, украденный инструмент был найден в жилище 43-летнего мужчины. Как заключили в полицейском отчете, "басист получил свои вещи обратно, и концерт мог продолжаться".

Музыкант выразил обеспокоенность местным властям по поводу пропавшего баса, так как он не нашелся среди его вещей после инцидента на праздновании. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что другой подозреваемый, который не был сразу задержан, также принимал участие в краже.

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