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Музыкант отклонил судебное разбирательство, назвав его полностью сфабрикованным

Сиэн «Дилли» Комбс оспаривает обвинения в сексуальных домогательствах. Он заявляет, что правовые действия чисто выдуманы.

 and  Mark Rodriguez
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Исполнитель-репер Шон 'Дидди' Комбс отвергает обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые...
Исполнитель-репер Шон 'Дидди' Комбс отвергает обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него.

умный предприниматель и магнат музыкального бизнеса, известный как Сик Деррик 'Diddy' Кomboс - Музыкант отклонил судебное разбирательство, назвав его полностью сфабрикованным

Нет покоя для хип-хоп иконы Шона "Дидди" Комбса (54), также известного как П. Дидди:

Музыкант Роде́й "Лил Род" Джонс подал в суд на Комбса в феврале, требуя $30 миллионов за якобы сексуальное домогательство. Рэпер опровергает обвинения Джонса в неподобающем прикосновении и введении наркотиков, как указано в иске, о котором сообщало TMZ.

"Просто вымысел": Комбс оспаривает иск

В ходатайстве об отказе в иске, поданном 26 августа 2023 года в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка и полученном журналом People, Комбс заявил, что иск Джонса "явно ложный" - тактический ход, направленный на получение внимания СМИ и быстрого урегулирования.

Как сообщается в документах, адвокат Комбса Эрика Вольф выразила отрицание предъявленных обвинений и заявила, что Джонс использует иск для самопиара и извлечения выгоды из популярности Комбса.

Однако Джонс утверждает, что Комбс не предоставил "обязательных деталей", таких как место и время якобы имевшего место домогательства, а также подробности событий, как указано в полученных документах журнала People. В результате Комбс просит отклонить обвинение в сексуальном домогательстве.

"Чудовище": точка зрения Джонса

Музыкант Джонс поделился своими взглядами на обвинения в интервью журналу Rolling Stone от 27 августа 2023 года, назвав Комбса "чудовищем". По словам Джонса, иск оказал негативное влияние на его карьеру: "С тех пор, как я подал в суд, многие люди отказываются сотрудничать со мной по какой-то причине - либо они ранее работали с Пэффом, либо просто наблюдают и ждут развития событий".

Джонс также упомянул о негативном влиянии этого иска на его карьеру, из-за чего он почувствовал себя "отвергнутым" в музыкальной индустрии и пережил множество эпизодов суицидальных мыслей.

Несмотря на многочисленные обвинения против Комбса, его бывшая партнерша Касси Вентюра (38 лет) достигла соглашения с ним в ноябре 2023 года, регулирующего несколько якобы имевших место случаев жестокого обращения в течение их десятилетних отношений. Есть также другие текущие обвинения и иски.

В ответ на обвинения Джонса Комбс исполнил песню "♫ Я буду тем, кто ♫" на благотворительном мероприятии, как будто утверждая свою невиновность и стойкость. Несмотря на текущие юридические дела, Комбс продолжает устраивать высокопрофильные мероприятия, такие как ежегодная Белая вечеринка в Майами, демонстрируя свое непреходящее присутствие в индустрии развлечений.

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