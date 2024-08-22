- Музыкант объявил график выступлений в Лас-Вегасе

Звезда поп-музыки Джанет Джексон готовит шоу в Лас-Вегасе

Известная артистка Джанет Джексон, 58 лет, объявила о своих планах взорвать развлекательную столицу мира, Лас-Вегас, серией живых выступлений. Как сообщает Variety и другие источники, она выйдет на сцену театра Resorts World не менее 10 раз. Первое шоу запланировано на 30 декабря этого года, а также намечается выступление на Новый год. Влюбленные парам стоит отметить в своих календарях концерт на День святого Валентина в 2025 году.

Джексон возвращается в Лас-Вегас

В настоящее время Джанет Джексон гастролирует по Европе с шоу "Together Again" и даст три концерта в октябре в Германии: 5 октября в Мюнхенской Olympiahalle, 6 октября в Кёльнской Lanxess Arena и 8 октября в Берлинской Mercedes-Benz Arena. Отмечая 50-летие своей музыкальной карьеры, Джексон объявила о своих концертах в Лас-Вегасе в Instagram и других платформах, выразив свой энтузиазм: "Будет супер! Не могу дождаться, чтобы встретить Новый год с вами всеми!" Театр Resorts World вмещает 5000 зрителей.

Джанет Джексон является всемирно признанной вокалисткой, продавшей более 160 миллионов записей и получившей пять премий "Грэмми". Рожденная самой младшей из десяти детей покойного Джо Джексона (1928-2018) и Кэтрин Джексон (94 лет), она не чужда выступлениям в Лас-Вегасе. Ранее Джексон возглавляла шоу в отеле Park MGM с мая по август 2019 года.

Джанет Джексон, будучи известной поп-звездой, возвращается в Лас-Вегас после успешного выступления в отеле Park MGM в 2019 году. После своего европейского тура с шоу "Together Again" она даст 10 концертов в театре Resorts World, собирая каждые раз 5000 зрителей.

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