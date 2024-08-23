Музыкант Лили Аллен вернула собаку в приют для животных.

Критики обвиняют певицу Лили Аллен в бессердечности из-за своих недавних действий. Она поделилась в подкасте, что отказалась от собаки, которую взяла во время пандемии, потому что питомец случайно съел их паспорта. Аллен заявила, что собака была плохо дрессирована, и ее ошибка привела к значительным финансовым потерям и проблемам с поездками.

В эпизоде своего подкаста "Помнишь меня?" Аллен объяснила: "Мы взяли собаку, и, к сожалению, она съела наши паспорта и визы. Я не могу вам сказать, сколько это стоило, особенно во время Covid. Это был настоящий кошмар с точки зрения логистики". Живя в Нью-Йорке со своим партнером Дэвидом Харбором и детьми Этель и Марни, она добавила, что инцидент помешал ее дочерям посетить своего отца в Англии в течение "четырех-пяти месяцев".

Аллен не видела другого выхода, кроме как вернуть собаку: "Это не только паспорта, которые она испортила, собака была ужасно недрессированной. Я действительно пыталась, но ничего не сработало, и паспорта были только началом". Однако история Аллен не вызвала сочувствия.

После откровений Лили Аллен в социальных сетях последовала волна критики, освещенная "Дейли Мейл". Один пользователь написал: "Она хранила паспорта в месте, куда мог дотянуться щенок? Нет. Такая жестокий человек", в то время как другой прокомментировал: "Она виновата, не бедное существо. Это катастрофа, что она не держала важные документы подальше от домашних животных". Третий написал в Твиттере: "Это не собака разрушает жизнь, это хозяин, который не несет ответственности за свои вещи. Собака не разрушила ее мир, она сделала это своей халатностью".

Несмотря на негативный прошлый опыт, Аллен планирует пополнить свою семью, приняв другого питомца. Она и ее дочери решили взять чихуахуа и назвать его Джуд Белингем, в честь английского футболиста с таким же именем.

Несмотря на критику, Аллен все еще надеется на другого питомца, выразив желание взять чихуахуа, которого они собираются назвать Джуд Белингем.

Некоторые пользователи сети защищали собаку, утверждая: "Это не собака разрушает жизнь, это хозяин, который не несет ответственности за свои вещи".

Читайте также: