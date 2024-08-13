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Музыкант-кабаре Ричард Роглер умер.

Ночь Нового года

 and  Anthony Ross
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Музыкант-кабаре Ричард Роглер умер.

В 1970-х годах Ричард Роглер впервые ступил на сцену и с тех пор стал неотъемлемой частью кабаре-сцены. Среди прочего, он вел ночное шоу "Mitternachtsspitzen" в конце 1980-х годов. Теперь кёльнский комик ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Комик, актер и автор Ричард Роглер скончался. Он умер в воскресенье, как объявила его семья в Кёльне, не предоставив дальнейших подробностей о обстоятельствах его смерти. Роглеру должно было исполниться 75 лет в следующем месяце.

Ричард Роглер родился 15 сентября 1949 года в баварском городе Зельб. После обучения в Кёльне он начал свою театральную карьеру в 1970-х годах и представил свою первую сольную программу кабаре в середине 1980-х годов. Он был известен своими политическими сатирой и социально-критическими шоу, такими как "Выдержать свободу!", "Начало открыто" и "Об этом нужно сказать, господин Роглер". Его работа была сосредоточена на социальной несправедливости, критике СМИ и переплетении экономики и политики. Он ушел со сцены в 2018 году.

Долгосрочная гостевая роль в "Линденштрассе"

Но Ричард Роглер не ограничивался только сценой, он также часто появлялся на телевидении. С 1988 по 1991 год он вел легендарное кабаре-шоу "Mitternachtsspitzen", которое до сих пор выходит в эфир. Он также был постоянным членом "Scheibenwischer" Дитера Хильдебрандта до 2008 года. У Роглера даже было собственное сатирическое шоу "Роглерс Фрайхайт" на WDR, и он появлялся в "Линденштрассе" как обманчивый риелтор Пановски с 1987 по 1998 год.

За свою карьеру Ричард Роглер получил множество наград, в том числе премию Grimme (1989), немецкую премию кабаре (1985), "Золотой теленок" (1990) и баварскую премию кабаре (2002). С 2000 по 2008 год он также был профессором кабаре и шансона в Высшей школе музыки и театра в Лейпциге.

О частной жизни Ричарда Роглера известно немного. Считается, что он жил со своей женой Дёре в кёльнском районе Агнесвиртель. Его дочь Марианне также активна в культурной сфере. Она управляла художественным агентством, где представляла своего отца, Инголфа Люка, Маркуса Марии Профитлиха и других.

Смерть Ричарда Роглера стала большим потерю для мира вечернего развлечения в Германии. Его длительное пребывание в качестве ведущего "Mitternachtsspitzen" в конце 1980-х годов было всего лишь одним из многих его вкладов в мир кабаре.

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