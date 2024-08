Музыкант Фатман Скуп, к сожалению, скончался.

Жаль сообщать, но в мире музыки произошла трагедия: на сцене внезапно скончался хайп-мен и рэпер Fatman Scoop. Ему было всего 53 года.

Известный американский новостной портал "TMZ" сообщает, что музыкант, выступавший в выходные, внезапно потерял сознание и рухнул на сцену. Его тур-менеджер опубликовал пост: "Я просто в шоке... Вы показали мне мир и позволили делить сцену с вами в самых впечатляющих и потрясающих местах планеты. Уроки, которые вы мне преподали, навсегда изменили меня. Спасибо, я люблю вас".

Родившийся и выросший в Нью-Йорке, Fatman Scoop, к сожалению, нуждался в реанимации и был доставлен в больницу, как сообщает "TMZ". Инцидент якобы произошел возле Парка Центра Города в Хамдене, Коннектикут. Артист потерял сознание и упал на сцену около 20:30, сообщает "TMZ".

Fatman Scoop, известный как хайп-мен (вокалист-разогреватель) и радио- и телеведущий, взорвал сцену в 1999 году с хитом "Be Faithful". Песня, записанная при участии Crooklyn Clan и использующая тот же sample, что и "Love Like This" Faith Evans, стала популярной на его родине в Нью-Йорке, прежде чем стать международным хитом после переиздания в 2003 году. Fatman Scoop сотрудничал со многими музыкальными иконами хип-хопа, в том числе с Missy Elliott и Mariah Carey.

Известие о кончине Fatman Scoop вызвало скорбь в музыкальной индустрии. Его энергичная манера хайп-мэна и сотрудничество с артистами, такими как Missy Elliott и Mariah Carey, сделали его музыку незабываемой.

Читайте также: