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Музыкант больше не скрывает символа поджога.

 and  Elizabeth Wells
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- Музыкант больше не скрывает символа поджога.

Билли Корган (57) воспользовался Instagram, чтобы поделиться вдохновляющим постом со своими подписчиками. Он выразил поддержку движению "бодипозитива" и показал снимок своего родимого пятна, которое занимает значительную площадь на его руке, запястье и предплечье. "В конце концов, это о том, чтобы ценить наши уникальные черты", - заявил вокалист знаменитой рок-группы The Smashing Pumpkins.

Много лет Корган прятал свое родимое пятно

"В детстве я упорно пытался скрыть мое 'портвейновое пятно', потому что над ним издевались", - вспоминает артист. Он так отточил навык маскировки кожного дефекта на своей левой руке, что даже близкие друзья ничего не знали об этом. "Даже сейчас незнакомцы на улице подходят ко мне не потому, что узнают меня, а потому, что подозревают у меня какое-то медицинское заболевание", - добавляет Корган.

Его утомили вопросы о ожогах, заразе и болезнях из-за родимого пятна. Портвейновые пятна, также известные как невус flammeus, - это неизмененные кожные особенности, присутствующие при рождении, вызванные аномальными кровеносными сосудами. "В общем, кто бы ты ни был, я желаю тебе внутреннего покоя с собой, потому что я ценю того человека, которым ты являешься, и никого другого", - закончил Корган свой пост на позитивной ноте.

Билли Корган основал альтернативную рок-группу The Smashing Pumpkins в 1988 году. Группа распалась в 2000 году, но воссоединилась через семь лет. Коллектив из Чикаго продал более 30 миллионов записей. На своих живых выступлениях Корган обычно выступает в длинных рукавах, чтобы сохранить анонимность своего родимого пятна как можно больше.

Instagram стал идеальной платформой для Коргана, чтобы публично принять свое родимое пятно, написав: "Instagram - отличное место, чтобы начать открывать части себя, которые ты прятала долгое время". Кроме того, он побудил своих подписчиков принять свои уникальные черты, сказав: "Так же, как я научился принимать и любить мое портвейновое пятно, я надеюсь, что ты тоже сможешь полюбить каждую часть себя".

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