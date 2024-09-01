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Музыкальные занятия для гитары и фортепиано, предлагаемые в Sound Circle

Взаимодействие с музыкальным инструментом приносит радость, но сопровождается существенной работой и самодисциплиной. Инициатива в районе Клоппенбургаaims to diminish obstacles and stir up a passion for music.

 and  John Stellmacher
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Основная школа в районе Клоппенбург стремится упростить обучение игре на музыкальных инструментах.
Основная школа в районе Клоппенбург стремится упростить обучение игре на музыкальных инструментах.

- Музыкальные занятия для гитары и фортепиано, предлагаемые в Sound Circle

Исследование гитары или удар на барабанах - многих детей и подростков интересует, но многие сталкиваются с трудностями из-за строгих методов обучения в традиционных музыкальных школах. Школа в Лёнинге (часть Клоппенбурга) нашла решение, которое специально предназначено для будущих музыкантов, которые могут найти традиционные занятия устрашающими: "Круг звука", разработанный музыкантом и педагогом по музыке Крисом Брунсом, предназначен для плавного входа в мир музыки.

Оснащенные планшетами, ученики могут практиковаться и слушать свои упражнения в наушниках. Кроме того, все станции инструментов сети, что позволяет тихую репетицию группы, объясняет Брунс. Учителя могут сопровождать учеников в их обучении с помощью микрофона и могут корректировать подход к обучению в соответствии с индивидуальными потребностями.

Брунс говорит, что концепция проекта возникла в 2020 году и была разработана с помощью пианиста и преподавателя фортепиано Ясина Хорчи. "В 2023 году мы получили право на финансирование платформы 'Круг звука' в рамках цифрового пакта", - говорит Брунс. Город Лёнинг представил проект на рассмотрение в государственный орган от имени школы и получил одобрение на финансирование.

В течение последних нескольких недель в школе был преобразован класс в "Круг звука". Теперь есть 21 станция инструментов - 8 для клавишных, 8 для гитар и 5 для барабанов, где около 400 учеников школы Гелбринк смогут учиться и расти в ближайшие годы.

"Через послешкольную программу будут проводиться различные рабочие группы", - говорит Брунс. Цель состоит в том, чтобы tanto дети, как и учителя, испытали свои первые шаги на инструментах и ​​платформе обучения. Брунс также стремится поделиться своим подходом с другими школами и образовательными учреждениями.

Преобразование класса в школе в "Круг звука" позволило более 400 ученикам школы Гелбринк изучить музыку вне традиционной школьной среды. Несмотря на успех "Круга звука", многие дети по-прежнему могут найти первые шаги в традиционных музыкальных школах сложными из-за их строгих методов обучения.

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